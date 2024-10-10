Переобуть автомобиль на зимнюю резину в Новосибирске стоит от 1200 рублей

Сегодня 10 октября. В народе этот день называют Савватий-пчельник. Пасечники убирали в тёплые постройки улья с пчёлами. Считалось, что после этого окончательно уходит тепло. И на этот раз народные приметы не ошиблись. Именно сегодня синоптики обещают нам резкое изменения погодных условий. По их прогнозам, в ночь на 11 октября столбик термометра опустится до – 5 С. И с этого времени минусовые температуры в ночное время станут постоянными.

Для автомобилистов это означает лишь одно — пора менять летнюю резину на зимнюю. В противном случае завтра утром поездка на работу может оказаться настоящим экстримом, а к шиномонтажным выстроятся очереди из десятков автомобилей. Уже сегодня на новосибирских СТО ощутимый наплыв клиентов. Там, где ремонт и обслуживание авто осуществляется по записи, свободных окошек нет. Проблема записаться и на завтра.

Между тем, Новосибирская Гоавтоинспекция рекомендует новосибирцам срочно поменять резину. Помимо этого, инспекторы ГИБДД советуют обратить внимание на техническое состояние автомобиля: проверить работу световых приборов, стеклоочистителей и аккумулятора, а также проверить подвеску, двигатель, кузов.

— Качественная подготовка автомобиля к зиме позволит транспорту без проблем пережить морозы. Важно своевременно проверить подвеску, двигатель, кузов и технические жидкости: масло, тормозную и охлаждающую жидкость, — добавили в пресс-службе ведомства.

В Минтрансе напоминают, что зимняя резина может быть как шипованной, так и не шипованной, но обязательно с маркировкой «M+S», «M&S» или «M S». В противном случае водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

Чтобы не получить штраф и не выехать на ледяную корку ранним утром, лучше решить этот вопрос как можно раньше. Как пояснили редакции Infopro54 работники опрошенных шиномонтажек, цена вопроса — от 1200 до 4000 рублей. Именно столько потребуют с вас за замену летней резину на зимнюю в шиномонтажной Новосибирска. Цена будет зависеть от диаметра колеса и выбранного СТО.

В пригороде Новосибирска цена на комплексную перебортовку варьируется от 1400 до 3000 рублей, на «Газель» (6 колес) — 4500.

— У нас сейчас аврал, но я бы сказал, что легкий. Как только выпадет первый снег шиномонтажки будут зашиваться и работать без выходных, — пояснил редакции Infopro54 владелец одного из новосибирских СТО. — Мы уже несколько лет подряд работаем по договорам с рядом компаний. То есть в сезон они направляют к нам своих сотрудников, и они переобуваются в приоритете. Речь идет как о машинах компании, так и личных автомобилях. Со стороны клиентов мы практически в это время не берем. Такой корпоративный поток уже пошел плотно.

По словам собеседника редакции, в среднем горячий сезон для шиномонтажек осенью занимает около 1,5 месяцев.

По данным 2ГИС, в рубрике «шиномонтаж» в Новосибирске зарегистрировано 1353 компании.

Ранее редакция сообщала о том, что к выходным в Новосибирске резко похолодает и температура опустится до -5 градусов.