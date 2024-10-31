Ажиотажный спрос на обучение в колледжах зафиксировали в Новосибирской области

На учебный 2024/2025 год в колледжи Новосибирской области было подано 57 000 заявлений от выпускников школ. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

По словам Марии Жафяровой, министра образования Новосибирской области, с каждым годом всё больше абитуриентов проявляют интерес к получению именно среднего профессионального образования.

— От 40 до 65 процентов выпускников школ в нашем регионе выбирают среднее профессиональное образование. При этом мы увеличиваем контрольные цифры приема, которые формируются, исходя из потребностей рынка труда, — передают ее слова пресс-служба правительства Новосибирской области.

Наибольшим спросом у студентов пользуются: графический дизайн, геологическая съемка, издательское дело, информационные системы программирования, сетевое системное администрирование.

Следует отметить, что только за последние три года количество бюджетных мест в колледжах региона увеличилось на две тысячи.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области объявили даты осенних каникул.