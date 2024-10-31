Депутаты от КПРФ вновь подняли вопрос о национализации энергосистемы Новосибирска

Депутат регионального парламента от КПРФ Роман Яковлев на октябрьской сессии Заксобрания вновь поднял вопрос о национализации энергосистемы Новосибирска.

— Мы собрали более 2 тысяч подписей от жителей за национализацию энергосистемы Новосибирска. Это предложение мы уже направляли в правительство РФ. Предлагаем рассмотреть вопрос на площадке Заксобрания и создать рабочую группу, — выступил Яковлев.

По мнению его коллеги, Якова Новоселова (КПРФ), город заходит в новый отопительный сезон с проблемами. Он также заявил, что ожидает их нарастания в нынешнем отопительном сезоне.

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Вадим Агеенко, также из КПРФ, предложил на следующей сессии заслушать руководителя министерства ЖКХ Новосибирской области с докладом о готовности региона к отопительному сезону 2024-2025 годов и после этого делать какие-то выводы. В итоге сессия поддержала предложение Агеенко.

Напомним, в региональном парламенте депутаты периодически поднимают вопрос о национализации энергосистемы города. В январе 2024 года вице-спикер Заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции Справедливая Россия-За правду в областном парламенте Анатолий Кубанов предложил национализировать энергосистему региона и всей страны.

До этого в декабре 2023 года на комитете по ЖКХ регионального парламента депутат Вячеслав Илюхин предложил обратиться к Михаилу Мишустину с просьбой вернуть Новосибирску 20 млрд рублей, которые Генпрокуратура взыскала с бывшего собственника ОАО «Новосибирскэнерго» (Сейчас «Сибэко». — Ред.) Михаила Абызова. В январе аналогичное предложение выдвинул коллега Кубанова по партии Александр Аксененко.

Напомним, минувшим летом «Интер РАО» закрыла сделку по покупке новосибирского «ЭЛСИБа». Минувшим летом ТАСС сообщал, что в рамках комплексной реструктуризации профиля деятельности, Группа СУЭК продала энергетические и логистические подразделения (ООО «Сибирская генерирующая компания» — СГК, АО «Национальная транспортная компания»). Покупателями выступили российские структуры, сообщало издание со ссылкой на СУЭК.

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) проводила замену 75 километров теплосетей в городе, из которых более 36 — комплексная замена на новые коммуникации. Для благоустройства мест бывших разрытий потребуется укладка 26 тысяч кв.м. асфальта и примерно столько же газонов. Это рекордный объём ремонтных и благоустроительных работ за последние 10 лет.