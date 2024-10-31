Более 60 домов попали под отключения от тепла в Новосибирске

На улице Петропавловской проводятся работы по переврезке нового участка трубопровода в действующую теплосеть.

— Здесь мы выполнили техническое перевооружение проблемного участка тепломагистрали диаметром 700 мм протяженностью 1 км 300 метров в однотрубном исчислении. Выполнена полная перекладка трубопровода и тепловых камер – с улучшением технических характеристик, — говорится в ответе СГК на запрос Infopro54.

В пресс-службе сообщили, что работы продлятся 23 часа. В управляющие компании были заблаговременно направлены телефонограммы о начале работ.

В зону отключения попадают: 64 жилых дома, 2 детских учреждения, 3 лечебных учреждения и 6 других объектов. Потребители Ленинского и Кировского районов, проживающие на улицах Степная, Вертковская, Римского-Корсакова и Немировича-Данченко, могут столкнуться с ухудшением параметров ресурса.

— Приносим извинения за доставленные неудобства. Просим жителей с пониманием отнестись к техническим переключениям, — подчеркнули в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что коммунальную аварию на правом берегу Новосибирска полностью устранили.