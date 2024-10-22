В Новосибирской области объявили даты осенних каникул

Совсем скоро, с 28 октября по 3 ноября, в Новосибирской области начнутся осенние каникулы.

Даты были рекомендованы Министерством образования, но каждая школа имеет право вносить свои изменения в график.

Отдохнуть можно будет дольше на один день благодаря выходному 4 ноября — Дню народного единства. Занятия начнутся 5 ноября.

Зимние каникулы пройдут с 28 декабря по 10 января. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года. Весенние каникулы запланированы с 25 марта по 31 марта. Традиционно летние каникулы начинаются 25 мая и продолжаются до 31 августа.

Ранее редакция сообщала о том, что школа креативных индустрий открылась в Новосибирской области.