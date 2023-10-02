Склад с офисной мебелью горит в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирске по улице Панфиловцев в Октябрьском районе загорелся одноэтажный металлический склад офисной мебели. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

– Сообщение поступило в 08:38 по Москве, через 6 минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова, – говорится в сообщении.

Предварительно угрозы распространения огня на соседние сооружения нет. Огонь удалось локализовать.

По оперативным данным площадь пожара составила 150 кв. метров.

Напомним, что на Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска сгорел автомобиль — микроавтобус. Что стало причиной возгорания и есть ли пострадавшие не известно.

Ранее редакция сообщала о том, что крупный пожар в Калининском районе Новосибирска потушен.