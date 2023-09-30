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Метеорологи обещают понижение температуры до -7 градусов в Новосибирске

  • 30/09/2023, 15:52
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Метеорологи обещают понижение температуры до -7 градусов в Новосибирске
Днем еще будет тепло, но облачно.

По данным Яндекс.Погода, 1 октября в Новосибирске ночью ожидается минусовая температура, днем до +8, солнечно. При этом Западно-Сибирский гидрометцентр обещает местами по ночам понижение температуры до -7 градусов.

Затем, в течение 10 дней потеплеет и ночами синоптики обещают плюсовую температуру. Днем воздух будет прогреваться до +14-+16 градусов. До вечера среды будет солнечно, а потом погода испортится. Правда дождей метеорологи не ожидают. Ночами местами температура также будет опускаться до -7 градусов.

В Иркутске метеорологи прогнозируют ухудшение погоды: дождь, мокрый снег и установление временного снежного покрова.

Фото freepik — wirestock

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Теги : погода в новосибирск заморозки


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