Метеорологи обещают понижение температуры до -7 градусов в Новосибирске

По данным Яндекс.Погода, 1 октября в Новосибирске ночью ожидается минусовая температура, днем до +8, солнечно. При этом Западно-Сибирский гидрометцентр обещает местами по ночам понижение температуры до -7 градусов.

Затем, в течение 10 дней потеплеет и ночами синоптики обещают плюсовую температуру. Днем воздух будет прогреваться до +14-+16 градусов. До вечера среды будет солнечно, а потом погода испортится. Правда дождей метеорологи не ожидают. Ночами местами температура также будет опускаться до -7 градусов.

В Иркутске метеорологи прогнозируют ухудшение погоды: дождь, мокрый снег и установление временного снежного покрова.