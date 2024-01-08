Забег на собачьих упряжках прошел под Новосибирском

В рабочем поселке Кольцово прошел забег на собачьих упряжках. Об этом сообщает группа «Рождественский заезд-2024».
В гонке участвовало около 100 собак.
На мероприятии можно было побороться за главный приз, а также сфотографироваться с собаками или прокатиться в упряжке.
Забег закончился выступлением «Хаски-шоу» и огненными трюками от профессионалов.
Зрители и участники охотно поделились своими впечатлениями в чате группы.
— Стартовые пакеты и призы на награждении просто огонь.
— Спасибо за вкусную еду! Горячее питание после финиша — очень важно.
— Трасса была непростой, погода каждый день вносила свои коррективы, но ребята изрядно постарались.
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Фото: Freepik — wirestock
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