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Забег на собачьих упряжках прошел под Новосибирском

  • 08/01/2024, 11:39
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Забег на собачьих упряжках прошел под Новосибирском
Участие приняло около сотни собак.

В рабочем поселке Кольцово прошел забег на собачьих упряжках. Об этом сообщает группа «Рождественский заезд-2024».

В гонке участвовало около 100 собак.

На мероприятии можно было побороться за главный приз, а также сфотографироваться с собаками или прокатиться в упряжке.

Забег закончился выступлением «Хаски-шоу» и огненными трюками от профессионалов.

Зрители и участники охотно поделились своими впечатлениями в чате группы.

— Стартовые пакеты и призы на награждении просто огонь.

— Спасибо за вкусную еду! Горячее питание после финиша — очень важно.

— Трасса была непростой, погода каждый день вносила свои коррективы, но ребята изрядно постарались.

Ранее редакция сообщала о том, что кубок по смешанным единоборствам собрал спортсменов из 23 регионов в Новосибирске.

Фото: Freepik — wirestock

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : собачьи упряжки Забег


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