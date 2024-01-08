Стоимость проезда на автобусе вырастет в Бердске

В первые рабочие дни после новогодних выходных жителей Бердска ждет неприятный сюрприз. Стоимость проезда на общественном транспорте подорожает на 5 рублей, а частные маршрутки поднимут цену на 6 рублей. Об этом сообщает Бердск-Онлайн.

— С 9 января проезд на автобусах ПАТП подорожает до 35 рублей, а проезд в частных маршрутках будет стоить 38 рублей, — говорится в сообщении.

На данный момент по городским маршрутам ездят 14 автобусов и 70 частных маршруток.

Напомним, что с 1 января в Новосибирской области подорожает проезд в пригородных поездах. Стоимость проезда увеличится на 7-15%. Это зависит от тарифной зоны. Отмечается, что все действующие скидки и льготы сохранятся.

Ранее редакция сообщала о том, что проезд в метро подорожает в Новосибирске.