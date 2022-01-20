«Балтика» инвестирует в расширение производства в Новосибирске 400 млн рублей

На заводе «Балтики» в Новосибирске начался монтаж дополнительной линии розлива в алюминиевую банку производительностью 25 тысяч единиц в час. Новая линия предназначена для выпуска напитков в алюминиевой банке объемом 0,33 и 0,45 мл. На сегодняшний день подобное оборудование есть только на заводе в Санкт-Петербурге (в частности, именно в этой таре выпускаются фруктовые сорта «Балтики 0»), сообщила внешняя пресс-служба компании.

— Запуск линии в Новосибирске поможет повысить скорость поставок в магазины в регионе, снизить логистические издержки, а также увеличить объем экспортных отгрузок филиала «Балтика-Новосибирск». Основные партнеры филиала по экспорту — Казахстан, Монголия, Киргизия, Китай и Армения, — комментирует вице-президент по операционной деятельности ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Юрий Чентырев. — Ожидается, что уже летом 2022 года линия будет запущена и на полках магазинов появится пиво и безалкогольные напитки, в том числе, фруктовые сорта «Балтики 0» и другие, произведенные и разлитые в алюминиевые банки в Новосибирске.

В компании отмечают, что линия позволит пивоварне нарастить производственные мощности и обеспечить потребность, в том числе, в безалкогольных напитках, в регионах Сибири, Урала, на Дальнем Востоке, а также в Казахстане. Инвестиции в проект составят более 400 млн рублей.

ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Портфель компании включает 55 пивных национальных и региональных брендов и 5 непивных брендов. Компания управляет 8 заводами в России, является ведущим экспортером российского пива — поставляет продукцию в 79 стран мира.

«Балтика-Новосибирск» работает с 2008 года. Производственная мощность предприятия составляет 4,6 млн гл пива в год. На заводе действуют шесть линий розлива продукции, он выпускает более 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок.