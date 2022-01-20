В России участились случаи похищения Telegram-каналов

— В последнее время участились случаи похищения телеграм-каналов у их невнимательных владельцев. Да даже и у внимательных. Мошенники прокачались в социальной инженерии настолько, что даже опытные админы уже который год попадаются на эту уловку, — рассказал РИА Новости эксперт по мессенджеру Георгий Лобушкин, автор одноименного канала.
По его словам, речь идет о мошенниках, которые якобы хотят купить рекламу — злоумышленники используют популярные у пользователей бренды.
Мошенники пишут контактам, указанным в описании канала, представляются менеджерами популярного бренда и предлагают купить рекламу в канале. Собеседник пояснил, что крупные бренды действительно покупают рекламу в Telegram, поэтому администраторы могут не заметить подвоха.
Лобушкин выделил три основных признака, которые помогут определить злоумышленника.
— Первое — мошенники быстро соглашаются на любые условия и как правило даже не берут время на обдумывание. Второе — просьба зарегистрироваться на какой-то сторонней площадке. Третье — просьба мошенника прислать код из СМС. Этот код используется для входа в аккаунт Telegram. Он никогда не нужен для чего-то еще, — сказал эксперт.
Фото: pexels.com автор: Andri
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