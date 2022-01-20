В России участились случаи похищения Telegram-каналов

— В последнее время участились случаи похищения телеграм-каналов у их невнимательных владельцев. Да даже и у внимательных. Мошенники прокачались в социальной инженерии настолько, что даже опытные админы уже который год попадаются на эту уловку, — рассказал РИА Новости эксперт по мессенджеру Георгий Лобушкин, автор одноименного канала.

По его словам, речь идет о мошенниках, которые якобы хотят купить рекламу — злоумышленники используют популярные у пользователей бренды.

Мошенники пишут контактам, указанным в описании канала, представляются менеджерами популярного бренда и предлагают купить рекламу в канале. Собеседник пояснил, что крупные бренды действительно покупают рекламу в Telegram, поэтому администраторы могут не заметить подвоха.

Лобушкин выделил три основных признака, которые помогут определить злоумышленника.