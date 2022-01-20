За незаконное снятие копии с паспорта можно получить компенсацию

Обработка персональных данных, а паспорт их содержит, осуществляется только с согласия субъекта персональных данных, поэтому без вашего согласия не все организации могут требовать предоставления копии паспорта, пояснила агентству «Прайм» юрист Европейской юридической службы Юлия Цын.

Например, по ее словам, копию паспорта не могут требовать в магазине, там достаточно предоставить лишь паспортные данные, указав их в заявлении и предъявив паспорт для сверки, но не его копию. Также, по мнению эксперта, не стоит прикладывать копию паспорта к каким-либо заявлениям, которые направляются вами почтой. Необходимо лишь указать паспортные данные, в таком заявлении этого будет достаточно, чтобы себя идентифицировать.

— Удостовериться, что данная организация имеет право требовать с вас копию паспорта, можно с помощью реестра на сайте Роскомнадзора, который содержит перечень таких компаний, — пояснила Цын.

Даже работодатель, по ее словам, не имеет право снимать копию паспорта и хранить у себя. Работодателю достаточно предъявить только паспорт для установления личности и заключения трудового договора.

Чтобы пожаловаться на организацию, которая незаконно потребовала копию паспорта и ей завладела, требуется, по словам эксперта, направить жалобу в Роскомнадзор.