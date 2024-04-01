Банда автоподставщиков обула страховые компании на 3 млн в Новосибирске

В Новосибирске начался суд над бандой автоподставщиков, отжавшей у страховых компаний более 3 миллионов рублей. Жертвами мошенников стали крупнейшие страховщики: Росгосстрах, Согаз, Альфа страхование и другие.

По версии следствия, 32-летний главарь «сколотил» преступную группу и подтянул в нее водителей с правами. В период с 6 мая по 15 декабря 2022 года участники группы через короткие промежутки времени придумывали обстоятельства, не имевших места дорожных происшествий разных транспортных средств с автомобилем ГАЗ 3307. Предприимчивые ребята заполняли бланки извещений о ДТП, со спокойной совестью относили их в страховые компании, после чего получали выплаты.

— Таким образом подсудимые совершили хищение денежных средств страховых организаций на общую сумму более 3 миллионов рублей, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

На скамье подсудимых оказались 13 участников банды — им инкриминируют несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали подозреваемых в вымогательстве 400 тысяч рублей у женщины после ДТП. Во время инцидента они силой отобрали у потерпевшей водительское удостоверение, документы на Nissan Note, а также 11 тысяч рублей.