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СК возбудил дело в отношении мигранта-мясника в Новосибирске

  • 01/04/2024, 16:48
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СК возбудил дело в отношении мигранта-мясника в Новосибирске
Теперь таджику грозит наказание за публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ.

Мигрант по имени Далерджон стал фигурантом уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Напомним, продавец с рынка Оксана П. написала на мужчину заявление в полицию после того, как он публично и многократно выражал свое неприязненное отношение к русским воинам и желала всем участникам СВО смерти. Женщина долго терпела высказывания мигранта, но последней каплей стало то, что Далерджон начал агрессивно и искренне проклинать ее сына, который сейчас защищает родину.

― Я и другие продавцы жаловались хозяйке торговой точки на этого работника. Но она думала, что это обычные конфликты между сотрудниками. 20 марта после очередного высказывания я в слезах ушла с работы и написала заявление в МВД. Я не сдамся и пойду до конца, потому что такие люди не должны получать российское гражданство. Сегодня он просто говорит, а завтра воткнет нож в спину мне или моим коллегам. Мы видим яркий пример этой ненависти после теракта в «Крокус Сити», ― говорит Оксана.

Женщина также отмечает, что работа рубщика была далека от идеальной. Он мог пролить на тушу машинное масло и спокойно, протерев тряпкой, перекрутить его на фарш. Часто ленился мыть мясорубку после работы, а на замечания поднимал ор и устраивал скандал.

― Заявлял открыто, что вам, русским свиньям, и такое мясо пойдет. Сам он этот фарш не покупал и не ел, семью свою не кормил им. Мыл оборудование только после криков и жалоб руководству. А ведь это была его обязанность. Понимаете, сколько там микробов может скопиться в этой мясорубке? То есть он умудрялся вредить не только словами, но и действиями,― считает Оксана.

После поднявшегося общественного резонанса мясника уволили из торговой точки. Хозяйка бизнеса заявила, что он должен отвечать по закону за свои слова и отметила, что полностью поддерживает своих продавцов.

― Далерджон на рынке больше не появлялся. Говорят, что он сейчас опасается реакции со стороны участников СВО и вместе с семьей сидит дома. Якобы любовница привозит ему продукты и еду, ― рассказали работники рынка, где трудился таджик.

Следственный комитет опросил всех участников и свидетелей конфликта. У Далерджона изъяли мобильный телефон, но есть подозрения, что отдал он совсем пустую трубку. Бывшие коллеги утверждают, что у него было три сотовых телефона.

Удалось также выяснить, что мигрант и его семья прописаны в резиновой квартире. Его жена и дети находятся на территории РФ нелегально. Но с этими ньюансами еще разбирается миграционная служба.

По уголовной статье, которую возбудил СК Далерджону грозит наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч до полутора миллионов рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Источник фото: сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky/ автор — Алена Пятенок.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : угрозы уголовное дело СК СВО рынок Мигрант-мясник


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