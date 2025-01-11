В этом году ХК «Сибирь» получит из бюджета почти 1,3 миллиарда рублей

В 2025 году на финансирование деятельности хоккейного клуба «Сибирь» бюджет Новосибирской области готов выделить 1,288 млрд руб. Это на 5,82% больше, чем годом ранее (1,207 млрд руб.). Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства спорта.

Добавим, в 2024 году бюджетное финансирование новосибирского хоккейного клуба выросло на 47% в сравнении с 2023 годом — до 1,217 млрд руб.

— Дополнительная потребность необходима для покрытия расходов, связанных с обеспечением текущей деятельностью клуба, — пояснили в Минспорта.

На данный момент ХК «Сибирь» занимает 8 строчку в турнирной таблице Конференции «Восток» регулярного чемпионата 2024/2025. У хоккейного клуба столицы Сибири 39 очков.

Ранее редакция рассказывала почему Минспорта резко увеличил финансирование ХК «Сибирь» в 2024 году. На тот момент новосибирский клуб занимал 10 место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.