Рекламодателям

Эксперт объяснил новосибирцам, как сбросить лишний вес после новогодних застолий

  • 11/01/2025, 18:30
Эксперт объяснил новосибирцам, как сбросить лишний вес после новогодних застолий
Формула проста: спорт плюс диета

Новогодние праздники, как правило, отмечают за столом, в неспешной дегустации разных блюд в кругу близких и друзей. У многих такое времяпрепровождение откладывается лишними килограммами на боках. Эксперт в области фитнеса и питания, фитнес-тренер и нутрициолог Дмитрий Пеев объяснил, как вернуться к здоровому образу жизни. Главное, подчеркнул он, взять волю в кулак и начать действовать.

— Купите абонемент в зал, начните заниматься фитнесом и откажитесь от майонезных салатов и алкоголя. Начните новую жизнь с Нового года, — рекомендовал специалист изданию Om1 Новосибирск.

Тем же, у кого нет возможности пойти в спортзал, эксперт посоветовал нанять онлайн-тренера и заниматься дома. Для этого достаточно иметь скакалку или другое недорогое оборудование, чтобы поддерживать физическую активность.

Но, чтобы добиться эффекта максимально быстро, одной физической активности недостаточно, необходимо соблюдать диету.

— Даже находясь дома, можно сбросить 10-15 килограммов, если придерживаться правильного питания. Достаточно базовой диеты и приёма витаминов, — утверждает эксперт.

При этом универсального способа похудения не существует. Каждый человек уникален, а значит и подход к этому процессу должен быть индивидуальным. Перед тем, как начинать любую диету, необходимо оценить свое здоровье.

—  Для начала надо сдать анализы и понять, что происходит с организмом. Если со здоровьем всё в порядке, можно пробовать различные подходы к питанию, но всегда под контролем грамотного специалиста, — советует эксперт.

Не менее важно в процессе похудения преодолеть свои комплексы и не бояться того, что в спортзале все будут смеяться над человеком с избыточным весом.

—  Никто на вас даже внимания обращать не будет. В зале каждый занят исключительно собой. И то, что человек пришёл заниматься, уже является большим шагом на пути к изменениям. Это проявление силы духа, — подводит итог тренер.

Ранее редакция приводила мнение новосибирского нутрициолога о пользе и вреде экзотических фруктов

Фото freepik, автор: freepik.

15

Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : сбросить вес Нутрициолог


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска

Максим Кудрявцев: В 2024 году в мэрии прошло порядка двадцати назначений ключевых руководителей

Формирование новой команды в муниципалитете находится в завершающей стадии
Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Эксперт объяснил новосибирцам, как сбросить лишний вес после новогодних застолий
11/01/25 18:30
Общество
Банда мошенников, обманувших россиян на 16 млн, пошла под суд в Новосибирске
11/01/25 17:30
Право&Порядок
В этом году ХК «Сибирь» получит из бюджета почти 1,3 миллиарда рублей
11/01/25 16:30
Власть Спорт
Росавиация утвердила 22 субсидируемых авиамаршрута из Новосибирска
11/01/25 15:30
Транспорт
Минобрнауки подало иск к научному центру в Новосибирске о возврате 41 млн рублей
11/01/25 14:30
Наука Право&Порядок
В Новосибирске плетут маскировочные сети для СВО из свадебных платьев
11/01/25 13:30
Общество
Топ изменений в сфере ОСАГО в 2025 году
11/01/25 12:30
Общество Страхование
У новосибирской сети кондитерских «Кузина» отозвали кредитный рейтинг
11/01/25 11:30
Бизнес Финансы
Снегопад с метелями накроет Новосибирск в выходные
11/01/25 10:30
Общество
Новосибирцы рассказали о бесполезных покупках в 2024 году
11/01/25 9:30
Общество
Звери-вымогатели в центре города возмутили новосибирцев
10/01/25 19:30
Бизнес Общество
ГЧП-поликлиника в Новосибирске оформилась в каркасе
10/01/25 19:00
Бизнес Медицина Недвижимость
В 2025 году к врачам с гололедными травмами уже обратились 100 новосибирцев
10/01/25 18:30
Общество
Новосибирская область обеспечивает себя молоком и мясом птицы
10/01/25 18:00
Агропром Бизнес Власть
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Новосибирске
10/01/25 17:30
Общество
Весной в Новосибирской области начнут ремонт дороги к храму Серафима Саровского
10/01/25 17:00
Бизнес Транспорт
Большинство россиян откладывают деньги для создания подушки безопасности
10/01/25 16:48
Финансы
В Новосибирской области построят 800 километров ЛЭП
10/01/25 16:30
Бизнес Власть
Владислав Бакальчук проиграл суд по активам Wildberries
10/01/25 16:15
Бизнес
«Все будет по-другому»: эксперты рассказали о том, как изменился авторынок России
10/01/25 16:00
Бизнес Рынки
Популярное
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Новосибирске
10/01/25 17:30
Общество
Неизвестные похитили гирлянду с одного из подъездов в Новосибирске
10/01/25 12:30
Металлические крышки люков сняли с колодцев в Новосибирске
8/01/25 14:40
Женщина с 67 кошками пугает соседей после суда в Новосибирске
28/12/24 11:00
Водитель «Буханки» погиб в ДТП с ГАЗелью под Новосибирском
27/12/24 10:30
Тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске
20/12/24 9:00
Новости компаний
Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске
10/01/25 11:37
Энергетики обеспечили самые спокойные новогодние каникулы за последние 8 лет
9/01/25 14:38
Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
25/12/24 13:55
Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской области
24/12/24 15:33
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
20/12/24 9:00
Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям
18/12/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска