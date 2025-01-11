Эксперт объяснил новосибирцам, как сбросить лишний вес после новогодних застолий

Новогодние праздники, как правило, отмечают за столом, в неспешной дегустации разных блюд в кругу близких и друзей. У многих такое времяпрепровождение откладывается лишними килограммами на боках. Эксперт в области фитнеса и питания, фитнес-тренер и нутрициолог Дмитрий Пеев объяснил, как вернуться к здоровому образу жизни. Главное, подчеркнул он, взять волю в кулак и начать действовать.

— Купите абонемент в зал, начните заниматься фитнесом и откажитесь от майонезных салатов и алкоголя. Начните новую жизнь с Нового года, — рекомендовал специалист изданию Om1 Новосибирск.

Тем же, у кого нет возможности пойти в спортзал, эксперт посоветовал нанять онлайн-тренера и заниматься дома. Для этого достаточно иметь скакалку или другое недорогое оборудование, чтобы поддерживать физическую активность.

Но, чтобы добиться эффекта максимально быстро, одной физической активности недостаточно, необходимо соблюдать диету.

— Даже находясь дома, можно сбросить 10-15 килограммов, если придерживаться правильного питания. Достаточно базовой диеты и приёма витаминов, — утверждает эксперт.

При этом универсального способа похудения не существует. Каждый человек уникален, а значит и подход к этому процессу должен быть индивидуальным. Перед тем, как начинать любую диету, необходимо оценить свое здоровье.

— Для начала надо сдать анализы и понять, что происходит с организмом. Если со здоровьем всё в порядке, можно пробовать различные подходы к питанию, но всегда под контролем грамотного специалиста, — советует эксперт.

Не менее важно в процессе похудения преодолеть свои комплексы и не бояться того, что в спортзале все будут смеяться над человеком с избыточным весом.

— Никто на вас даже внимания обращать не будет. В зале каждый занят исключительно собой. И то, что человек пришёл заниматься, уже является большим шагом на пути к изменениям. Это проявление силы духа, — подводит итог тренер.

Ранее редакция приводила мнение новосибирского нутрициолога о пользе и вреде экзотических фруктов.