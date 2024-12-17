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УФСБ ликвидировало банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн

  • 17/12/2024, 10:55
Автор: Ольга Кирсанова
УФСБ ликвидировало банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн
Преступники вербовали и координировали дропов, а так же руководили курьерами

Оперативники УФСБ совместно с сотрудниками регионального ГУ МВД пресекли деятельность участников преступной группы, причастных к организации «телефонного мошенничества» на территории Новосибирска.

Установлено, что мошенники занимались подбором и координацией деятельности лиц, используемых для регистрации банковских карт и обналичивания денежных средств — так называемых дропов, осуществляли курьерскую доставку денег, похищенных у потерпевших жителей сибирской столицы. По предварительным оценкам, ущерб от их противоправной деятельности составил не менее 40 миллионов рублей.

УФСБ ликвидировало банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн

— На основании результатов оперативно-разыскной деятельности СК по Новосибирской области в отношении троих местных жителей возбуждено уголовное дело по шести эпизодам статьи «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», — сообщила пресс-секретарь регионального УФСБ Ирина Зеброва.

В ведомстве отметили, что проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других эпизодов противоправной деятельности фигурантов уголовного дела и иных участников преступной группы.

УФСБ ликвидировало банду телефонных мошенников, обманувших новосибирцев на 40 млн

Силовики напомнили жителям региона, что сотрудники правоохранительных органов, государственных или коммерческих структур никогда не звонят гражданам с просьбами воспользоваться их средствами или перевести деньги на «безопасные счета», не рассылают служебную документацию в мессенджерах.

— В случаях получения подобных звонков и сообщений, в том числе по видеосвязи, необходимо незамедлительно отклонить входящий вызов и перезвонить с другого доступного телефона на официальные номера спецслужб, полиции или банка для проверки информации, — добавили в УФСБ по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что жертвой телефонных мошенников стала звезда культового советского фильма «Москва слезам не верит». Аферисты позвонили Раисе Рязановой, представившись сотрудниками ФСБ, напугали тем,  что на её средства спонсируют ВСУ и ей грозит опасность. Чтобы избавиться от неё, необходимо снять со счета 4 млн рублей и отдать их курьеру, который якобы внесёт деньги «на страховую ячейку». Одним из злоумышленников оказался житель Новосибирска.

Источник фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : УФСБ по Новосибирской области телефонные мошенники


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