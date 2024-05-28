Банда подростков-мигрантов держит в страхе местных детей в Новосибирске

В столице Сибири участились конфликты с участием детей приезжих специалистов. Подростки сбиваются в группировки и кошмарят местных школьников. Родители уже в панике. Они не знают, куда обращаться за помощью. Максимальное наказание для юных бандитов ― штраф родителям. Несовершеннолетние уже ощутили, что могут вести себя нагло, вымогать деньги и им за это ничего не будет.

Подробности новой истории — в материале Infopro54.

Вымогают деньги и преследуют

Микрорайоны МЖК и «Плющихинский» находятся на окраине города. Рядом расположен огромный вещевой рынок, который раньше являлся стихийной барахолкой. Это, пожалуй, самое массовое скопление в городе выходцев из Средней Азии. Они уже тут окончательно обосновались, купили квартиры, отдали детей в местные школы. Русских семей на этой земле с каждым годом становится меньше. Горожане стараются избавиться от квартир и переехать в более центральные районы Новосибирска. Но финансы не всем позволяют сменить место жительства, так как выручить хорошую сумму за жилплощадь эконом-класса вряд ли получится.

Во дворах главенствуют юные диаспоры. Подростковые группировки мигрантов наводят здесь свои порядки и диктуют новые правила. Происшествия и конфликты происходят регулярно.

В социальных сетях жители улицы Лазурной недавно пожаловались на банду малолеток, которые приставали к другим детям, вымогали у них деньги и личные вещи. Новосибирский СК уже начал проверку по данному факту.

Сибирячка Анастасия М. рассказала в местных пабликах о случившемся.

― Мой двенадцатилетний сын с одноклассниками и друзьями, в числе которых была девочка, гуляли недалеко от ДШИ 25 на Лазурной. К ним подошел очень странного вида пятнадцатилетний на вид нерусский парень. Он со всеми по очереди поздоровался за руку. Причём каждый из ребят подумал, что он чей-то знакомый. Начал спрашивать, как дела, занимаются ли они спортом, пытался удерживать ребят разговорами, потом попросил пять рублей и пошёл в магазин «Ярче». Ребята, рады что наконец-то от него отвязались, поспешили уйти, но этот пацан снова стал их догонять, и, так как он вёл себя максимально странно, со слов сына, был как будто бы «под чем-то» и у него дрожали веки, руки, ребята поспешили уйти, но он снова стал их задерживать, как будто бы тянул время. Одного из детей довольно ощутимо толкнул в плечо, ― вспоминает Анастасия.

Мальчишки разделились на две группы и попытались сбежать от навязчивого паренька. Но тут откуда ни возьмись нарисовалась уже целая толпа из 15-20 человек друзей этого мигранта.

― Ребята побежали в сторону бассейна «Лазурный», спрятались внутри, а шайка стала караулить их снаружи, заглядывая в окна, предварительно удостоверившись у какого-то пацана, который зашёл внутрь, заглянул и крикнул им «да, они здесь». Потом часть этой кодлы зашла внутрь и пыталась выманить наших пацанов, типа «пойдёмте выйдем поговорим». Наши не соглашались. Сотрудники бассейна их выгнали, пытались и наших пацанов выгнать, но ребята аккуратно их подозвали и сообщили, что нерусские их преследуют и хотят побить. Тогда сотрудники сказали звонить родителям. Один из родителей приехал и забрал детей, примерно через полчаса после звонка. Нам совершенно не нравится, что наших детей преследуют толпы каких-то мигрантов. Несколько родителей уже подали заявления в полицию, правовые центры и общественные организации. Мы хотим привлечь внимание общественности, потому что такое поведение гостей нашего города недопустимо! ― возмущается сибирячка.

В полиции прокомментировали, что проводят по сообщению проверку. Уже известно, что ситуацию на контроль поставил глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту данного инцидента.

Матерят и обещают избить

Другой подобный случай произошел также около здания бассейна.

Очевидцы рассказывают, что очередная толпа азиатских ребят окружила русских.

― 24 мая примерно с 18 до 19 часов в районе бассейна «Лазурный» было совершено нападение группой подростков на вид нерусской национальности на детей. Наши дети (4 мальчика и девочка, которым по 13 лет) гуляли на территории двора Лазурная, 10, когда к ним подошла компания (около 15 человек) подростков 15-18 лет, и начали привязываться, угрожать, вымогать личные вещи. Вели себя крайне агрессивно. Дети очень испугались, пытались от них убежать, скрыться. А те преследовали их, угрожая найти, поймать и разобраться, ― написала в местных пабликах в социальных сетях мама одного из подростков.

Местные жители уже всерьез задумались о том, что пора вводить патрулирование района народными дружинами.

Такая инициатива уже реализовывалась на другом конце города ― в Хилокском жилмассиве, где наблюдается подобное скопление иностранцев с Хилокского рынка.

Еще одно гетто

Накануне в редакцию обратились жители с улицы 40 лет Октября. Они заметили, что в выходные к пятиэтажному общежитию стали подвозить автобусы, забитые мигрантами. Как выяснилось, турецкая фирма, выигравшая тендер на строительство нового корпуса НГУ и здания института в Академгородке, завезла иностранных рабочих. А это несколько сотен бородатых мужчин в возрасте от до 20 50 лет.

В первый же вечер приезжие устроили попойку, скупили в ближайших магазинах алкоголь и потом пьяные ходили по району.

― Почему их поселили именно к нам? Можно же было организовать им жилье рядом со стройкой. Обещают еще подвезти несколько таких же автобусов с приезжими. Мы теперь на улицу боимся выйти. Страшно отпускать детей на прогулку, ― жалуются местные жители.

Хозяин хостела пообещал людям, что обнесет территорию общежития глухим забором и организует им продажу продуктов, чтобы они не ходили по другим магазинам. Мужчина уверяет, что с документами и патентами у рабочих все в порядке.

― Как они получили эти документы, вообще странно. Они же на русском не говорят практически и не понимают его. Хотя одну из женщин уже успели назвать русской проституткой, когда встретили ее у магазина, ― рассказывают соседи.

Новосибирцы уже написали коллективное письмо в прокуратуру с просьбой отселить иностранных специалистов в другое место.