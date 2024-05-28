Банда подростков-мигрантов держит в страхе местных детей в Новосибирске

В столице Сибири участились конфликты с участием детей приезжих специалистов. Подростки сбиваются в группировки и кошмарят местных школьников. Родители уже в панике. Они не знают, куда обращаться за помощью. Максимальное наказание для юных бандитов ― штраф родителям. Несовершеннолетние уже ощутили, что могут вести себя нагло, вымогать деньги и им за это ничего не будет.
Подробности новой истории — в материале Infopro54.
Микрорайоны МЖК и «Плющихинский» находятся на окраине города. Рядом расположен огромный вещевой рынок, который раньше являлся стихийной барахолкой. Это, пожалуй, самое массовое скопление в городе выходцев из Средней Азии. Они уже тут окончательно обосновались, купили квартиры, отдали детей в местные школы. Русских семей на этой земле с каждым годом становится меньше. Горожане стараются избавиться от квартир и переехать в более центральные районы Новосибирска. Но финансы не всем позволяют сменить место жительства, так как выручить хорошую сумму за жилплощадь эконом-класса вряд ли получится.
Во дворах главенствуют юные диаспоры. Подростковые группировки мигрантов наводят здесь свои порядки и диктуют новые правила. Происшествия и конфликты происходят регулярно.
В социальных сетях жители улицы Лазурной недавно пожаловались на банду малолеток, которые приставали к другим детям, вымогали у них деньги и личные вещи. Новосибирский СК уже начал проверку по данному факту.
Сибирячка Анастасия М. рассказала в местных пабликах о случившемся.
― Мой двенадцатилетний сын с одноклассниками и друзьями, в числе которых была девочка, гуляли недалеко от ДШИ 25 на Лазурной. К ним подошел очень странного вида пятнадцатилетний на вид нерусский парень. Он со всеми по очереди поздоровался за руку. Причём каждый из ребят подумал, что он чей-то знакомый. Начал спрашивать, как дела, занимаются ли они спортом, пытался удерживать ребят разговорами, потом попросил пять рублей и пошёл в магазин «Ярче». Ребята, рады что наконец-то от него отвязались, поспешили уйти, но этот пацан снова стал их догонять, и, так как он вёл себя максимально странно, со слов сына, был как будто бы «под чем-то» и у него дрожали веки, руки, ребята поспешили уйти, но он снова стал их задерживать, как будто бы тянул время. Одного из детей довольно ощутимо толкнул в плечо, ― вспоминает Анастасия.
Мальчишки разделились на две группы и попытались сбежать от навязчивого паренька. Но тут откуда ни возьмись нарисовалась уже целая толпа из 15-20 человек друзей этого мигранта.
― Ребята побежали в сторону бассейна «Лазурный», спрятались внутри, а шайка стала караулить их снаружи, заглядывая в окна, предварительно удостоверившись у какого-то пацана, который зашёл внутрь, заглянул и крикнул им «да, они здесь». Потом часть этой кодлы зашла внутрь и пыталась выманить наших пацанов, типа «пойдёмте выйдем поговорим». Наши не соглашались. Сотрудники бассейна их выгнали, пытались и наших пацанов выгнать, но ребята аккуратно их подозвали и сообщили, что нерусские их преследуют и хотят побить. Тогда сотрудники сказали звонить родителям. Один из родителей приехал и забрал детей, примерно через полчаса после звонка. Нам совершенно не нравится, что наших детей преследуют толпы каких-то мигрантов. Несколько родителей уже подали заявления в полицию, правовые центры и общественные организации. Мы хотим привлечь внимание общественности, потому что такое поведение гостей нашего города недопустимо! ― возмущается сибирячка.
В полиции прокомментировали, что проводят по сообщению проверку. Уже известно, что ситуацию на контроль поставил глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту данного инцидента.
Другой подобный случай произошел также около здания бассейна.
Очевидцы рассказывают, что очередная толпа азиатских ребят окружила русских.
― 24 мая примерно с 18 до 19 часов в районе бассейна «Лазурный» было совершено нападение группой подростков на вид нерусской национальности на детей. Наши дети (4 мальчика и девочка, которым по 13 лет) гуляли на территории двора Лазурная, 10, когда к ним подошла компания (около 15 человек) подростков 15-18 лет, и начали привязываться, угрожать, вымогать личные вещи. Вели себя крайне агрессивно. Дети очень испугались, пытались от них убежать, скрыться. А те преследовали их, угрожая найти, поймать и разобраться, ― написала в местных пабликах в социальных сетях мама одного из подростков.
Местные жители уже всерьез задумались о том, что пора вводить патрулирование района народными дружинами.
Такая инициатива уже реализовывалась на другом конце города ― в Хилокском жилмассиве, где наблюдается подобное скопление иностранцев с Хилокского рынка.
Накануне в редакцию обратились жители с улицы 40 лет Октября. Они заметили, что в выходные к пятиэтажному общежитию стали подвозить автобусы, забитые мигрантами. Как выяснилось, турецкая фирма, выигравшая тендер на строительство нового корпуса НГУ и здания института в Академгородке, завезла иностранных рабочих. А это несколько сотен бородатых мужчин в возрасте от до 20 50 лет.
В первый же вечер приезжие устроили попойку, скупили в ближайших магазинах алкоголь и потом пьяные ходили по району.
― Почему их поселили именно к нам? Можно же было организовать им жилье рядом со стройкой. Обещают еще подвезти несколько таких же автобусов с приезжими. Мы теперь на улицу боимся выйти. Страшно отпускать детей на прогулку, ― жалуются местные жители.
Хозяин хостела пообещал людям, что обнесет территорию общежития глухим забором и организует им продажу продуктов, чтобы они не ходили по другим магазинам. Мужчина уверяет, что с документами и патентами у рабочих все в порядке.
― Как они получили эти документы, вообще странно. Они же на русском не говорят практически и не понимают его. Хотя одну из женщин уже успели назвать русской проституткой, когда встретили ее у магазина, ― рассказывают соседи.
Новосибирцы уже написали коллективное письмо в прокуратуру с просьбой отселить иностранных специалистов в другое место.
Источник фото: стоп-кадры с камер видеонаблюдения, предоставленные местными жителями.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru