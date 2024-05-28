Клумбы с ордынским орнаментом украсят Новосибирск

Новосибирск украсят цветочные клумбы с ордынским орнаментом.
Сотрудники Горзеленхоза продолжают работу по благоустройству городских цветников. Им предстоит разбить клумбы общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров.
— Сегодня высаживают цинерарии, циннии, бархатцы в Театральном сквере, сквере Гагарина и на улице Кирова. Этим летом узоры цветников будут отражать элементы Ордынской росписи, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Всего сотрудники Горзеленхоза планируют высадить на городских клумбах более полумиллиона цветов.
Кроме того, дополнительные цветники разобьют сотрудники Дирекции городских парков и районных администраций.
Ранее редакция сообщала о том, что съедобные цветы начала выращивать компания в Новосибирске.
Источник фото: Мэрия Новосибирска, автор: пресс-служба.
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