Клумбы с ордынским орнаментом украсят Новосибирск

Новосибирск украсят цветочные клумбы с ордынским орнаментом.

Сотрудники Горзеленхоза продолжают работу по благоустройству городских цветников. Им предстоит разбить клумбы общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров.

— Сегодня высаживают цинерарии, циннии, бархатцы в Театральном сквере, сквере Гагарина и на улице Кирова. Этим летом узоры цветников будут отражать элементы Ордынской росписи, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Всего сотрудники Горзеленхоза планируют высадить на городских клумбах более полумиллиона цветов.

Кроме того, дополнительные цветники разобьют сотрудники Дирекции городских парков и районных администраций.

Ранее редакция сообщала о том, что съедобные цветы начала выращивать компания в Новосибирске.