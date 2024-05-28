Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!

Хозяева, видимо, решили, что будет «гуманно» не просто выкинуть кошку на улицу, а подбросить ее сердобольным людям. Но, к сожалению, люди оказались не такими уж и сердобольными и тоже избавились от Буси. В отличие от прежних хозяев, новые не стали заморачиваться и оставили животное в дачном обществе. Двойное предательство… Вот так печально началась жизнь этой кошки.

Но такая красавица не могла остаться незамеченной и попала в поле зрения местных зоозащитников. И вот оно, счастье улыбнулось, но оказалось, что Буся, несмотря на совсем юный возраст, беременна. К сожалению, люди, приютившие ее, пошли самым простым и самым страшным путем: новорожденные котята были отправлены в ведро…

К нам Буся попала в жутком стрессе. Три дня она отказывалась от еды и воды, сидела насупленная, глядя в одну точку. Но добро и ласка сделали свое дело, Буська отходит от стресса, понемногу начала есть. Впереди у нее восстановительный период, во время которого будут проведены все необходимые процедуры.

Буська — очень добрая и ласковая кошечка с пышной, шелковистой шубкой. Такая трогательная, что хочется ее обнимать бесконечно. Она украсит собой любой дом и будет радовать хозяев долгие годы.

Имеет нежный и спокойный характер. Умная, с чуткой душой, любительница дивана и мягких подушек.

Максимально доверчива и открыта. Всегда рядом с человеком, обожает ласку и внимание.

Эти мягкие лапки и доверчивый взгляд не оставят равнодушными людей с добрым сердцем.

Очень хотим, чтобы будущие хозяева Буси понимали, какой нежный ангел им достанется, и любили ее не меньше, чем она их.

Лоток с наполнителем и когтеточку знает отлично, обработана от паразитов, привита, ест сухой и влажный корм, стерилизована, возраст около 1 года. Находится в Новосибирске (Заельцовский район)

Звоните по телефону +7 (913) 912-48-92, Елена.

Буся вас ждет!