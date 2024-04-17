Банду, которая легализовала мигрантов, обезвредили в Новосибирске

Оперативники прикрыли канал незаконной миграции выходцев из стран ближнего зарубежья на территорию России.
Двое жителей Новосибирска организовали незаконное пребывание более 50 выходцев из стран Центрально-Азиатского региона.
― Подозреваемые занимались изготовлением поддельных бланков постановки на миграционный учет, оформляли фиктивные патенты на работу, документы о регистрации, гражданско-правовые договоры, трудовую деятельность по которым иностранцы фактически не осуществляли, ― прокомментировали в УФСБ по Новосибирской области.
В отношении сибиряков возбуждено уголовное дело за легализацию иностранцев группой лиц. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Источник фото: freepik.com/freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru