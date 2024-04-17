Решение суда о сносе незаконных коттеджей на острове под Новосибирском вступило в силу

Новосибирский областной суд в апелляции оставил без изменений решение Искитимского районного суда по иску Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора к ДНТ «ФМК» о признании самовольными постройками объекты недвижимости, построенные на острове Огуречный. По требованию суда, право собственности граждан на эти объекты прекращено, сообщает пресс-служба Судебного департамента по Новосибирской области.

Напомним, эта история тянется с 2013 года, когда экс-глава Искитимского района Олег Лагода подписал постановление о предоставлении острова Огуречный в собственность членам ДНТ «ФМК». Земельный участок площадью 175 000 кв.м был продан за 10 млн рублей. По версии следствия, экс-глава нанес ущерб государству в размере 44,5 миллионов рублей. В результате этих действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом (береговой полосой Новосибирского водохранилища), исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб РФ.

В 2016 году природоохранная прокуратура провела проверку острова. Ее результатом стало обращение в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи острова, который администрация Искитимского района заключила с членами дачного общества. В собственности 52 ответчиков находилось 106 участков.

В 2020 году договор на покупку острова был признан недействительным, участки истребованы из незаконного владения в пользу Российской Федерации. В августе 2023 суд принял решение о сносе самовольных построек.

Ранее редакция сообщала о том, что Олегу Лагоде суд заменил штраф на лишение свободы условно.