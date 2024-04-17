Решение суда о сносе незаконных коттеджей на острове под Новосибирском вступило в силу

Новосибирский областной суд в апелляции оставил без изменений решение Искитимского районного суда по иску Новосибирского межрайонного природоохранного прокурора к ДНТ «ФМК» о признании самовольными постройками объекты недвижимости, построенные на острове Огуречный. По требованию суда, право собственности граждан на эти объекты прекращено, сообщает пресс-служба Судебного департамента по Новосибирской области.
В 2016 году природоохранная прокуратура провела проверку острова. Ее результатом стало обращение в суд с иском о признании недействительным договора купли-продажи острова, который администрация Искитимского района заключила с членами дачного общества. В собственности 52 ответчиков находилось 106 участков.
В 2020 году договор на покупку острова был признан недействительным, участки истребованы из незаконного владения в пользу Российской Федерации. В августе 2023 суд принял решение о сносе самовольных построек.
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Фото прокуратуры Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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