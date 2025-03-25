В Новосибирске нашли 100 тысяч литров контрафактного алкоголя

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Новосибирску выявили 31-летнего жителя Кировского района, который подозревается в реализации немаркированной пивоваренной продукции.

— Предварительно установлено, что мужчина хранил алкоголь в одном из складов по улице Северный проезд. Изъято более 100 тысяч литров алкогольной продукции, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Образцы спиртосодержащей жидкости направлены на исследование. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Оценочная стоимость партии не уточняется.

Напомним, что торговцам палёным алкоголем вынесли приговор в Новосибирской области. Они были признаны виновными, каждому назначили условный срок в три года, а также штраф на общую сумму в 315 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что выдачу лицензий на алкоголь упростят для кафе и ресторанов в Новосибирске. Соответствующий документ планируют подписать уже в конце марта.