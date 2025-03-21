Сибирякам мошенники чаще всего представляются сотрудниками банка

Несмотря на регулярное появление новых способов обмана, сибиряки чаще всего сталкиваются с классическими схемами. К таким выводам пришли аналитики компании RED Security, открытой экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса.

За последний год 26,5% респондентов из Сибирского федерального округа получали мошеннические звонки от имени банков. Ещё 21,7% опрошенных пользователей из Сибири недобросовестные люди пытались обмануть от имени телеком-операторов, а 16,2% получали звонки от якобы сотрудников различных государственных органов и муниципальных служб (ЖКХ, поликлиник и т.п.).

В целом по России самым распространёнными являются звонки от имени служб безопасности банков. На них приходится 22,4% обращений.

При этом, большинство опрошенных (60%) рассказали, что распознали мошеннические схемы. Прочие признались, что понесли ущерб от действий злоумышленников: подверглись шантажу с использованием утекших персональных данных (18,1%), временно или безвозвратно утратили доступ к аккаунтам в важных сервисах (17,6%), остались без хранившихся на счетах денежных средств (4,5%).

После общения с аферистами 45% респондентов подключили дополнительную защиту, 15% стали читать больше экспертных материалов по вопросам киберграмотности, и 1% граждан записался на спецкурсы по повышению знаний в области цифровой безопасности.

По словам руководителя центра сервисов кибербезопасности компании RED Security Андрея Дугина, бизнес с каждым годом всё ощутимее страдает от мошеннических атак на своих сотрудников и вынужден вкладываться в повышение киберграмотности персонала.

— Крупные компании уже не первый год занимаются этим вопросом, то в ближайшем будущем мы ожидаем рост востребованности решений по повышению киберграмотности сотрудников со стороны среднего и малого бизнеса, — уверен эксперт.

Напомним, перед 8 марта компания отмечала увеличение кибератак на российские предприятия розничной торговли и электронной коммерции. С начала года центр мониторинга и реагирования зафиксировал почти двукратный рост числа попыток атак по сравнению со среднемесячным показателем 2024 года. Эксперты подчеркнули, что праздничные периоды часто сопровождаются активизацией киберпреступной деятельности.

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