Банду врачей-мошенников, укравших у пациентов почти 15 млн, осудили в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор директору и сотрудникам медицинского центра за мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере. Банда медиков-мошенников орудовала с 2018 по 2021 года.

В суде было установлено, что сотрудники медцентра втирались в доверие к своим пациентам, давали ложные надежды и брали за это деньги.

— Под видом осуществления медицинской деятельности, оказания доврачебной, врачебной и специализированной помощи населению ООО «Эбис», ООО «Дженнер», не намереваясь в действительности проводить лечения имеющихся у граждан заболеваний, оказывали им профилактические услуги, вылечить которыми имеющиеся у пациентов заболевания и предотвратить риски их возникновения, возможные осложнения, нельзя. Путем обмана и злоупотребления доверием похитили у граждан 14 793 335 рублей, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Вину подсудимые признали частично, ущерб потерпевшим возместили. Директору и его четверым подчиненным назначены условные сроки.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирское УФАС предупредило частную клинику «Претор», обещавшую избавить пациентов от онкологического заболевания.