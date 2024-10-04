Арестован участник преступного сообщества, собиравшего взятки с кладбищ Новосибирска

По ходатайству следствия Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ещё одному участнику преступного сообщества, сообщила пресс-служба Следственного комитета Новосибирской области. Как уточнили в пресс-службе Управления Судебного департамента по Новосибирской области, речь идет о Сергее Примоченко. Он подозревается в посредничестве при взятке. Обвиняемый заключен под стражу до 2 декабря 2024 года. Постановление не вступило в законную силу.

Как рассказали в пресс-службе СК, в настоящий время все четверо фигурантов ОПС арестованы. По версии следствия, речь идет об организованном преступном сообществе, в создании которого подозревают экс-руководителя департамента инвестиций и потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталия Витухина. Как ранее сообщала прокуратура, экс-чиновник создал условия для совершения преступлений организованными группами из числа преступного сообщества. В сообщество вошли сам чиновник, сотрудник МКУ «Ритуальные услуги», сотрудник кладбища, местный житель и неустановленные лица.

Напомним, Витухина задержали 3 июня, а 5 июня он должен был покинуть свой пост по собственному желанию. По данным следствия, Виталий Витухин участвовал в процессе передачи земельных участков и объектов недвижимости на территории Заельцовского кладбища из муниципальной собственности в частную. Ущерб, нанесённый муниципалитету, оценивается в 50 миллионов рублей. В отношении Витухина возбуждено два уголовных дела.

В сентябре в отношении экс-руководителя департамента потребительского рынка и услуг мэрии Новосибирска возбуждено третье уголовное дело. Следствие полагает, что Витухин не принял меры по расторжению договора с ООО «Объединение 24», хотя концессионер не исполнял взятые на себя обязательства по ремонту муниципальных бань. В итоге бюджету города был нанесен ущерб в размере 28 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что чиновница Минстроя стала фигуранткой дела о взятках в Новосибирске.