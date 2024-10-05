Маршрут здоровья открылся на улице Полевая в Новосибирске

Сегодня, 5 октября, в сквере «50 лет Советскому району», который находится рядом с домом № 22 по улице Полевая, торжественно открыли «Маршрут здоровья».

— В программе мероприятия: разминка на свежем воздухе и занятия скандинавской ходьбой, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

ТОС «Малая Родина» создал социально значимый проект «Маршрут здоровья» и получил поддержку в городском конкурсе на получение субсидий для реализации общественных инициатив ТОС по развитию территории.

В рамках проекта в сквере были созданы три пешеходные дорожки с насыпным покрытием.

Ранее редакция сообщала о том, что сквер «Сказочный» открыли в Новосибирске. Он находится рядом с домом по адресу Ленина, 50.