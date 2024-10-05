Маршрут здоровья открылся на улице Полевая в Новосибирске

Сегодня, 5 октября, в сквере «50 лет Советскому району», который находится рядом с домом № 22 по улице Полевая, торжественно открыли «Маршрут здоровья».
— В программе мероприятия: разминка на свежем воздухе и занятия скандинавской ходьбой, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
ТОС «Малая Родина» создал социально значимый проект «Маршрут здоровья» и получил поддержку в городском конкурсе на получение субсидий для реализации общественных инициатив ТОС по развитию территории.
В рамках проекта в сквере были созданы три пешеходные дорожки с насыпным покрытием.
Ранее редакция сообщала о том, что сквер «Сказочный» открыли в Новосибирске. Он находится рядом с домом по адресу Ленина, 50.
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