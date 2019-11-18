На рынке перевозок ТКО в Новосибирске формируется монополист

Новые торги

ООО «Экология- Новосибирск» (входит в ГК «ВИС») объявила новые конкурсы на перевозку твердых коммунальных отходов на 2020 год. Регоператор решил разыграть шесть лотов. Четыре были выставлены на площадку 8 ноября, два — 9 ноября. Начальная цена самого крупного составила 1,3 млрд рублей. Он включил в себя вывоз 4,4 млн кубометров мусора из Заельцовского, Октябрьского, Кировского и Ленинского районов Новосибирска, а также из Барабинского, Куйбышевского, Здвинского, Каргатского, Убинского, Чулымского. Черепановского, Маслянинского, Сузунского и Коченевского районов области и города Оби. Обеспечение заявки для участия в аукционе составило 65 млн рублей, обеспечение исполнения договора — 260 млн. Итоги тендера планируется подвести в конце ноября.

Начальная цена лота по вывозу 275 тысяч кубометров мусора из Новосибирского района (кроме поселка Краснообск) составила 151 млн рублей. Из Искитима и Искитимского района — 80 млн рублей, 349 тысяч кубометров, Ордынского района — 55 млн, 115,5 тысячи кубометров. Стартовая цена вывоза ТКО по лотам в Кыштовском и Северном районах — по 15 млн рублей, 32 тысячи и 23,7 тысячи кубометров соответственно. Остальные площадки региональный оператор имеет право отыграть без публичных торгов.

15 ноября «Экология–Новосибирск» провела с операторами по транспортированию ТКО совещание, где представила систему технико-аналитического контроля за обращением твердых коммунальных отходов — «ТКО Сервис». Программное обеспечение разработано по заказу Группы «ВИС» специалистами ООО «СТАК». Внедрение системы позволит в реальном времени контролировать работу специализированной техники, соблюдение графика вывоза ТКО с контейнерных площадок, загрузку и количество отходов, размещение отходов на полигонах. Прозрачная система контроля, доступ к которой будет как у регионального оператора, так и у компаний-перевозчиков, позволит избежать разногласий при определении фактических объемов оказанных услуг, говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.

Сейчас регоператор тестирует в Новосибирске систему совместно с оператором по транспортированию ИП Волкова И.А. Оборудование установлено на 15 мусоровозах. По результатам работы исправлены недочеты и адаптированы данные. Ведется разработка дополнительных вкладок по учету и транспортированию отходов из частного сектора с использованием кольцевого способа сбора ТКО, а также крупногабаритных отходов.

— Предлагаю всем перевозчикам присоединиться к тестированию программы, определению и устранению «узких мест», чтобы начать использование системы с 1 января 2020 года, — обратилась к участникам совещания генеральный директор ООО «Экология–Новосибирск» Лариса Анисимова. — Использование подобного инструмента учета, а также однотипного оборудования позволит избежать разногласий при дальнейшей работе. Обеспечение необходимыми программными сервисами и гаджетами берет на себя региональный оператор, дополнительных затрат от перевозчиков не потребуется.

По результатам совещания принято решение о включении всех операторов по транспортированию ТКО в процесс внедрения новой системы, составлен график обучения представителей перевозчиков и тестирования оборудования в районах Новосибирской области, говорится в пресс-релизе.

Монополист не нужен

Перевозчиков новое распределение лотов возмутило настолько, что они потребовали проведения общественного совета департамента по тарифам Новосибирской области.

В частности, генеральный директор ЗАО «УК «СПАС-Дом» (связанные компании ООО «Эко-Лайн» (Искитимский район), ООО «Эко-Лайн» (Новосибирск), ООО «Латранс», ООО «Линетт») Владимир Булычев сообщил: компании-перевозчики написали письмо министру ЖКХ Новосибирской области Денису Архипову о том, что по решению арбитражных судов, ФАС и в соответствии с законом РФ город Новосибирск должен быть поделен минимум на 3 лота. По закону, в каждом из этих лотов, либо в целом по городу должны быть выделены по 15% для малого бизнеса.

— Через 2 часа это письмо оказалось у регоператора, а следом подписывается решение о том, что в Новосибирске выставляется 1 лот на 1,3 млрд рублей. Зачем? Чтобы ни один из местных перевозчиков не мог участвовать в конкурсе? — интересуется Булычев. — Чтобы принять в нем участие, компания должна предоставить 65 млн залога и 260 млн банковской гарантии. Для сравнения: у регоператора с оборотом в 3 млрд банковская гарантия составляет 150 млн рублей. Почему МинЖКХ не собрало перевозчиков и не обсудило новый договор на вывоз ТКО? Или нам уже сейчас собирать людей и говорить, что они через 2 месяца не будут работать, потому что нас просто выкидывают с рынка договорами и тарифами?

Выступая на заседании совета, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко также заявил, что ему непонятно — по какому принципу формировалась конфигурация лотов на 2020 год и зачем в регионе необходимо создавать такого монополиста.

21 августа 2019 года ФАС РФ установил нарушения антимонопольного законодательства ООО «Экология–Новосибирск» (дело N 10/01/10-4/2019) при проведении электронных торгов в 2018 году. Тогда было доказано, что победа в торгах единственного участника — ИП Волкова — была неправомочной, поскольку регоператор препятствовал доступу на рынок других организаций, занимающихся транспортированием ТКО на территории Новосибирской области. Кроме того, ФАС выяснила: при проведении торгов регоператор разделил один лот на два, что является нарушением изначальных условий конкурса. При этом цена двух лотов оказалась на 45 915 394 рубля (общая сумма 366 586 000 рублей) больше, чем изначальная стоимость лота (320 670 606 рублей).

Агеенко заявил, что намерен написать письмо министру ЖКХ, согласовавшему коммерческие предложения по выставленным лотам на торги 2020 года.

— Перевозчики, которые реально считают — сколько стоит вывоз ТКО, перед тем как подавать коммерческие предложения попросили: дайте нам информацию по периодичности вывоза мусора из деревень в радиусе 100 км. Те, у кого вывоз кубометра мусора стоит 1700-1800 рублей, сразу подали коммерческие предложения, — комментирует Владимир Булычев. — Мы собирались дать по Новосибирску 200 рублей за куб. Мы готовы сегодня возить за эти деньги. Но наши предложения не были учтены, так как мы задаем слишком много вопросов.

Напомним, в прошлом году по шести лотам были разбросаны 5 районов Новосибирска.

Тариф на 2020 год: +30%

На заседании общественного совета также были рассмотрены вопросы, связанные с формированием тарифа на вывоз ТКО в регионе на 2020 год. Департамент представил свое видение формирования тарифа, а также расходов по транспортированию в составе необходимой валовой выручки (НВВ). Начальник отдела регулирования обращения ТКО и мониторинга департамента по тарифам Ольга Хижняк пояснила, что показатель корректировки НВВ регулятор может применить только при оценке фактических расходов «Экологии–Новосибирск» за 2019 год, то есть при формировании тарифа на 2021 год.

— Расходы регоператора на транспортировку формируются из расходов на оплату организациям, с которыми регоператор заключает соглашение. При этом орган регулирования должен провести экономическую обоснованность этих расходов. В первую очередь, мы учитываем цены в договорах по результатам проведения торгов. Хотя, в этом году уже есть решения Кировского и Свердловского областных судов, которые оспорили решение Федеральной монопольной службы в части затрат по торгам. Сейчас ФАС их оспаривает, ждем следующих решений, — пояснила она

Если рассматривать формирование тарифа регооператора на второй и последующие годы действия соглашения согласно пункту 95, то расходы регоператора индексируются в части транспортной составляющей — на индекс потребительских цен: на 2020 год это 103%.

Ольга Хижняк также напомнила, что в настоящее время на федеральном уровне разработан проект об изменении основ ценообразования. В рамках этих корректировок органам регулирования будет дано право согласовывать цены проведения аукциона.

— Когда согласуют порядок, регоператор будет нам предоставлять данные на согласование цены. Если они не устроят департамент, мы должны в течение 10 дней рассчитать и представить свою цену аукциона, — пояснила она. — Если говорить о результатах на транспортирование, которые регоператор предоставлял на 2019 год, то расходы по результатам торгов были предусмотрены 1,348 млрд рублей на объем 3,313 млн кубических метров. Сегодня объявлены торги по шести лотам на сумму 1,6 млрд рублей на 5,29 млн кубометров. Если рассматривать среднюю стоимость, которая у нас получается по результатам торгов, то на 2019 год она составляла 407,14 рубля за куб с НДС, на 2020-й — 312,69 рубля.

Владимир Булычев сообщил, что изучил документацию, выложенную на торги, а также проанализировал объем и цены, которые регоператор выставлял на 2019 и 2020 годы.

— Сейчас мы поняли, что тариф на следующий год будет формироваться за счет индексации на инфляцию. Получается, что участники рынка сразу были поставлены в неравное положение? Кто-то уже в прошлом году получил тариф в два раза выше, и сейчас он будет индексироваться. Понятно, что на таких условиях они сразу согласились на оплату 60% оказанных услуг. Мы бы очень хотели, чтобы департамент разобрался в этой ситуации, — говорит Булычев. — И еще один вопрос: регоператор заявляет, что «транспортники не вывезли половину мусора — заплачу им половину денег». У нас норматив по ТКО — 2,38 куба на человека в год, и мы видим, что он примерно соответствует действительности. Если мы вывезли половину от норматива, как говорит регоператор, то где завалы мусора на улицах Новосибирска?

Он пояснил: когда в апреле 2019 года появилась информация о резком росте объемов перевозок ТКО, выставленных регоператору, перевозчики стали глубже изучать тарифы и увидели, что у некоторых партнеров «Экологии–Новосибирск» они в два раза выше, чем у других. В городе Обь вывоз ТКО стоил 442 рубля за куб, в Новосибирске — 247 рублей, в Искитиме — 160 рублей, в Убинском районе — 1471 рубль, Чулымском — 1320 рублей за куб, Сузунском — 1047 рублей, Искитимском — 326 рублей.

Директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков добавил, что тоже сталкивается с такой ситуацией, когда только на основе данных ГЛОНАСС регоператор отказывается оплачивать вывезенные объемы.

— Нам сейчас говорят: если машина не попала в геозону, то мусор считается невывезенным. Но у нас заключен договор на вывоз мусора, а не на попадание в ГЛОНАСС. А сейчас на этом основании нам снижают объемы. Если брать данные регоператора по ГЛОНАСС, то получается, что мы в Первомайском районе из трех месяцев работы в течение одного месяца вообще не выезжали на работу. Вы же представляете, что это невозможно, — говорит он.

Глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров пояснил, что сейчас департамент проводит анализ фактических расходов перевозчиков и их субподрядчиков, которые работают на территории муниципальных образований, и видит, что цены, прописанные в конкурсной документации, и те, по которым рассчитывается регоператор, на субподрядчиков не транслируются. Этот вопрос регулятор намерен изучить в рамках оценки расходов на транспортирование.

— Если посмотреть в ценах 2019 года, то получится, что в 2020 году стоимость услуг перевозчиков снизилась на 150 млн рублей. При этом «Экология–Новосибирск» запросила повышение тарифа на 30%. Нас интересует: что у регоператора так подорожало? — спрашивает Владимир Булычев. — По факту сейчас получается, что в 2019 году многим перевозчикам обрезали оплату за выполненные услуги на 50%. При положительном исходе дела между регоператором и перевозчиками, «Экология–Новосибирск» получит 1,2 млрд рублей экономии. Как перевозчик я понимаю, что этих денег за выполненную работу не получу, а как гражданину мне интересно — мне эти деньги вернут, перерасчет населению сделают, тарифы в 2020-2021 году снизят? Если перевозчики регоператору обошлись вполовину дешевле, а всего на их услуги на 2019 год в тариф были заложены около 2,4 млрд рублей. Или получится, что 1,2 млрд — это прибыль компании? Но в НВВ она ограничена 5%!

— «Экология–Новосибирск» подала заявку на тариф в 2020 году в размере 595 рублей за куб. При этом расходы на транспортные организации уменьшаются — мы это видим по конкурсу на 2020 год, не думаю, что увеличились расходы на полигоны, а расходы регоператора растут. На каком моменте они хотят поднять цены на 30%? В качестве представителя как минимум трех транспортных компаний заявляю, что мы готовы опустить цены. Да, первый год был сложный, так как потребовал расходов на вхождение в рынок (покупка машин, контейнеров и т.д.), но сейчас мы готовы двигаться, — поясняет Булычев.

Он напомнил: регоператор неоднократно указывал, что более 80% в тарифе на утилизацию ТКО составляют расходы на транспортников.

Ольга Хижняк уточнила, что речь идет о расходах на установку контейнеров, контейнерные площадки и их уборку (1% от НВВ, 30 млн рублей), расходы по сомнительным долгам (2% от НВВ). Заявка на 2020 год также увеличена за счет объемов, принимаемых операторами по захоронению, так как в территориальной схеме изменяются схемы потоков транспортировки ТКО на утилизацию. В прошлом году на полигоны были предусмотрены 354 млн рублей, на 2020 год регоператор подал 768 млн рублей — за счет объемов. Третья составляющая — регоператор просит повышения ФОТ для увеличения штата до 295 человек (сейчас 121 человек). По ее словам, у департамента нет «нормативки», чтобы обрезать численность сотрудников регоператора.

Участники рынка заявили, что повышение, которое запросил регоператор, ничем не обосновано.

— По тем операторам-полигонами, где у нас нет весов, по 505 постановлению в этом году в два раза упали объемы ТКО, принятого на утилизацию. С весами также идет падение, связанное с коэффициентом 165. Откуда рост расходов на эти цели? — возмущается Владимир Булычев.

Перевозчики также поинтересовались, зачем регоператору потребовалось настолько увеличивать штат, если всю отчетность делают подрядчики.

— Я смотрела внимательно соглашение регоператора с минЖХК. Это прямая обязанность регоператора: делать сводные отчеты и подавать в правительство. При этом нас обязали делать пять разных отчетов (ежемесячный, еженедельный, раздельный сбор, крупногобаритный мусор, частный сектор) в разных формах, и этим регоператор перекладывает на транспортировщиков свои обязанности, а себе включает затраты на них и требует увеличение штата, — констатирует директор ООО «Служба коммунального сервиса» Руслана Новикова. — Зачем нас заставлять выполнять работу, за которую регоператор хочет денег?!

Представители транспортных организаций также поинтересовались с чем связаны расходы на 47 тысяч контейнеров (Заявлены муниципалитета ми. — Ред.), заложенные в тариф, если в 2019 году перевозчиков обязали закупить их за свой счет.

— Все оборудование в городе и области уже установили транспортные организации, нас заставили это сделать. Регоператор за 10 месяцев закупил только 200 контейнеров. Куда он собирается устанавливать новые контейнеры? Рядом с нашими? — интересуется Руслана Новикова. — Муниципалы просят по нормативу, и они просят бочки, а не просто контейнеры. А разница в цене — 500 рублей и 12 тысяч рублей — существенная.

Владимир Булычев отметил, что 47 тысяч контейнеров на 1,1 куба — это еще 15 млн кубометров мусора в год.

— Мы что считаем? Мы сейчас в 2019 году по плану везем 9 млн кубов по всей области, о каких еще 15 млн кубометрах мы говорим? — возмутился он. — Мы планируем убрать уже установленные контейнеры, поставить более дорогие, а население пусть за это платит?!

Ряд перевозчиков заявил, что в некоторых сельских населенных пунктах в частном секторе население категорически не принимает контейнеры и не хочет отказываться от кольцевого вывоза мусора. Например, такая ситуация возникла в Верх-Туле.

Продолжение следует…

Более детально предложение регоператора по индексации тарифов представители общественного совета решили изучить на следующей неделе. Гарей Асмодьяров, в свою очередь, заявил, что департамент проанализирует ситуацию с тарифами и не допустит включения в НВВ необоснованных расходов.

— Сейчас, к сожалению, у департамента нет и в ближайшее время не будет данных о том, как сработал регоператор в 2019 году, а также о фактических объемах утилизации ТКО в регионе. Не смогли нам их предоставить. Мы не можем сказать, насколько правильно в терсхеме у нас сформированы объемы («Экология–Новосибирск» настаивала на 9 млн кубометрах, сейчас в торгах прописывается около 6 млн кубометров. — Ред.), при том что половина юрлиц еще не заключила договоры на перевозку. Финансовый результат работы регоператора в 2019 году мы сможем оценить только в 2021-м. Если мы увидим экономически необоснованные расходы, получение необоснованных доходов, то мы будем их изымать, — заявил Асмодьяров. — Но по факту мы видим, что перевозки идут за более низкую стоимость, чем планировалось изначально. Потребители за это платить не должны.

Вадим Агеенко не исключает, что конкурс, объявленный регоператором в начале ноября, не состоится — его оспорит ФАС из-за многочисленных нарушений.

— Явно будет формироваться новый конкурс, и мы должны при этом обратить особое внимание на затраты на перевозки при тех же самых объемах. Терсхема пока не меняется. У нас только идет обсуждение о строительстве 3 новых полигонов из 11 запланированных. Из 88 площадок накопления отходов построено только 3. Думаете, это повлияет на терсхему? Ничего подобного! — уверен депутат. — Я также не исключаю, что включение 4 районов города в один лот будет оспорено в суде. Подобная судебная практика уже есть в Челябинской области.

Кстати, представители «Экологии–Новосибирск» на заседании не присутствовали. Узнав об этом, Гарей Асмодьяров попросил отметить в протоколе «отношение регионального оператора к органам власти, прокуратуре и своим контрагентам».

— Мы это отразим, отразим желание идти на разговоры и на контакт со своими контрагентами. Мы начинаем работу по формированию тарифа на 2020 год. Отношение понятно. Мы это учтем в своей дальнейшей работе, — заявил он.

Редакция InfoPro54 отправила запрос на комментарий в ГК «ВИС», который был переадресован в «Экологию–Новосибирск». При получении ответа он будет опубликован.

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