Банк «Левобережный» дарит МСБ скидку в 1 % годовых при оформлении кредитных продуктов «на двоих»

При одновременном оформлении кредитов сразу две организации получают скидку в размере 1 % годовых от стандартных ставок по кредитным продуктам. Итоговая ставка по кредиту не может быть менее 10 % годовых. Спецпредложение применяется единоразово и распространяется на все кредитные продукты для малого и среднего бизнеса.

Оставить заявку на оформление кредита можно на сайте банка и в ОНЛАЙН-офисе. Подробную информацию уточняйте по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный».