Новосибирских предпринимателей, работающих на Красном проспекте, мэр попросил помыть асфальт в пешеходной зоне

— Проезжая по Красному проспекту, я видел только одно место, где хозяйствующий субъект моет прилегающий тротуар. Хорошая инициатива. Давайте поработаем со всеми предпринимателями, которые работают на Красном проспекте, чтобы они не постеснялись и помыли пешеходную зону, если не с шампунем, то хотя бы водой. На дворе лето, пух, — заявил в ходе аппаратного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев ответил, что всем предпринимателям напишут и пообщаются.

Кроме того, мэр поручил администрации округа совместно с департаментом пройти все пешеходные зоны, которые будут задействованы в праздновании Дня города, и максимально привести их в порядок.

— Понятно, что плитку мы сейчас не переложим, но есть места, которые бросаются в глаза. Например, на Красном проспекте напротив бывшего консульства Германии разобран пандус. Подобные вещи нужно привести в порядок, — предупредил глава города. — Это обязанность ДЭУ, но и администрация Центрального округа должна такие ситуации отслеживать на всем протяжении Красного проспекта, где люди будут ходить, чтобы они не собирали пыль и грязь летней обувью, чтобы женщины могли в своих красивых туфельках безопасно ходить по тротуарам в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что на неделю перед Днем города в центре Новосибирска закроют парковку.