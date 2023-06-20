Экс-директора медклиники приговорили к двум годам условно за растрату 250 тысяч на корпоративное такси

Как сообщила в беседе с КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Светлана Левшакова, 26-летняя сибирячка будучи директором отдела коммуникации в одной из региональных клиник подписала договор, в котором был пункт об использовании корпоративного такси для рабочих целей.

С 23 сентября 2020 года по 13 августа 2021 года подсудимая регулярно пользовалась услугами такси популярного сервиса, оплачивая поездки с корпоративного счета.

Когда руководство ознакомилось с детализацией поездок, стало известно, что поездки сотрудница совершала не только по служебным делам, но и в личных целях.

По сведениям прокуратуры, ущерб в итоге составил более 250 тысяч рублей.

В полиции по данному факту было возбуждено уголовное дело о растрате с использованием служебного положения в крупном размере.

Отмечается, что обвиняемая признала свою вину полностью и написала явку с повинной, вернув 25 тыс. руб.

Учитывая, что гражданка ранее не была судима и характеризуется положительно, суд назначил ей два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил, добавили в прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска.

Ранее редакция сообщала, что экс-директор Новосибирского завода искусственного волокна получил условный срок за растрату.