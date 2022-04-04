Банк «Левобережный» дарит подарки на день рождения компании

Программа клиентской лояльности (ПКЛ) Банка «Левобережный» позволяет накапливать баллы за различные показатели бизнеса и обменивать их на приятные бонусы – банковские продукты и сервисы, сертификаты на товары/услуги партнеров и брендированные элементы стиля.

При подключении к ПКЛ новый участник получает 250 приветственных баллов. Также каждый месяц начисляются баллы за бизнес-операции клиента в банке.

Потратить баллы можно на услуги РКО и внешнеэкономической деятельности, обслуживание по дебетовым и кредитным картам, аренду банковских сейфов, услуги для малого и среднего бизнеса, доступ к расширенной версии ОНЛАЙН-офиса и т.д.

Со всеми возможностями ПКЛ можно ознакомиться на сайте банка. Чтобы стать участником программы, откройте расчетный счет, подключите ОНЛАЙН-офис и подайте заявку сразу в нем или на сайте. Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).