Влияние санкций на торговые центры можно будет оценить через 2-3 месяца

Доцент НГУЭУ Татьяна Гениберг отмечает, что за прошедшие 3 недели в торговых центрах Новосибирска произошли серьезные изменения, гораздо более серьезные, чем во время пандемии. За это время были закрыты 42 магазина. Наиболее сильно уход коснулся ТЦ «Мега», ТЦ «Галерея Новосибирск» и ТЦ «Аура». По словам собеседника редакции, в «Меге» фактический закрылась IKEA, которая занимала более 20 тысяч кв. м. Также закрылись Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Mango и т. д. В ТЦ «Аура» и ТЦ «Галерея Новосибирск», помимо названных компаний, — Puma, Adidas, Adidas Kids, Nespresso и т. д.

— На мой взгляд, решения этих компаний — преждевременный и необдуманный шаг, так как Россия для них была серьезным покупателем. С помощью этих санкций компания наносит ущерб не только России, но и стране, которая принимает решение о санкциях, занятости сотрудников компании и ее доходам. Экономики всех государств сейчас сильно переплелись и интегрированы друг в друга. Интегрированы настолько сильно, что мы до сих пор не осознали, насколько глубок произошедший разрыв, и это осознание будет неприятным сюрпризом для всех сторон, — комментирует Гениберг. — Сегодня в торговые центры города заходить достаточно тяжело. Они напоминают города-призраки, так как много магазинов закрыты.

— По данным РСТЦ, в марте 2022 года по посещаемости ТЦ потеряли 10-15% к 2019 и 2021 годам. И это актуально для тех регионов, где сняты коронавирусные ограничения. Там, где они еще действуют, падение еще больше, — поясняет Бурденюк. — Что касается доходов от аренды, то они сильно зависят от пула арендаторов. Там, где было много иностранных компаний, падение доходов по аренде может составлять до 20-25%, где больше отечественных компаний — падение менее серьезное.

Основатель девелоперской компании «Отелит», региональный представитель Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Сибири и Новосибирске Евгений Бурденюк также отметил, что

По мнению Татьяны Гениберг, для России сложившаяся ситуация может быть серьезным конкурентным преимуществом, так как страна становится менее зависима от импорта. У местных производителей появляется возможность занять новые ниши.

— Я бы порекомендовала отечественным производителям одежды и обуви работать над качеством своей продукции, а также пытаться выходить на рынки, освободившиеся после ухода иностранных игроков, — говорит эксперт. — ТЦ также советую переориентироваться на отечественных производителей и поставщиков. При грамотной работе можно довольно быстро закрыть пустующие арендные площади.

Международный fashion-эксперт, основатель «Высшей школы стилистики» в Новосибирске, член президиума и руководитель комиссии по развитию индустрии моды в НОО «ОПОРА РОССИИ» Надежда Исхакова на минувшей неделе на встрече со СМИ рассказала, что реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» вышло на губернатора Новосибирской области с предложением проработать вопрос о господдержке местных производителей из отрасли легкой промышленности.

— В ТЦ высвобождаются большие площади в связи с тем, что крупные международные бренды уходят с нашего рынка. Мы предложили поддержать новосибирские бренды через разработку программы доступных торговых и выставочных площадей для презентации продукции брендов конечным потребителям, — поясняет Исхакова. — Многие сибирские производители уже выпускают товар хорошего качества, хорошо известны на рынке, но не могли пробиться к массовому покупателю в связи со сложившимся стереотипом: все, что привезено из-за бугра — модное, а российское — не особо.

Евгений Бурденюк считает, что в полном объеме ушедшие иностранные бренды не заменят ни отечественные производители, ни турецкие, ни китайские компании.

— У них не выстроена логистика, реклама, нет грамотно подобранной ассортиментной линейки. Кроме того, что мешало нашим отечественным компаниям замещать иностранные бренды раньше? У нас в стране нет выстроенного бизнеса мирового масштаба такого уровня, его объемов, маркетинговых подходов, влияния на рынок, информационной обеспеченности. Уходят мастодонты. Их замещение — отсроченная история, в лучшем случае на 1-2 года, — предполагает Евгений Бурденюк.

— Многие «уходящие» бренды забронировали и проплатили аренду вперед на 2-3 месяца, чтобы, видимо, вернуться. Поэтому арендодатели пока не очень намерены обсуждать иные условия с нашими предпринимателями, — поясняет она.

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Пинигина говорит еще об одной проблеме, которая может препятствовать замещению иностранных брендов в ТЦ в ближайшей перспективе.

Между тем, по информации Татьяны Гениберг, арендаторы ТЦ уже начали обращаться с запросами о снижении арендной платы. К этому вопросу торговые центры подходят дифференцировано: кому-то снижают — в среднем на 10-15%, а кому-то отказывают.

— Надеюсь, что в отношениях между арендаторами и арендодателями стороны найдут хороший компромисс, и все участники рынка в итоге останутся в игре, — говорит она.

Наталья Пинигина добавляет, что пока обращений от предпринимателей по поводу сложностей с арендными платежами в центр антикризисной поддержки поступает немного. По ее оценке, бизнес пытается самостоятельно урегулировать вопрос снижения ставки и арендных каникул с арендодателями. Однако она не исключает, что недели через две количество таких обращений вырастет.

Евгений Бурденюк уверен, что в торговых центрах модель работы с арендаторами в непростых ситуациях уже отработана во время кризисов 2008, 2014 годов, а также пандемии.

— Как только возникает нестандартная ситуация, к управляющей компаний поступает большое количество писем с просьбой о снижении ставки аренды. К примеру, мы на первые письма не реагируем. После получения второго письма просим партнеров предоставить доказательства, что у них дела пошли плохо именно из-за сложившейся ситуации, тем более что в значительной части бизнеса реакция на внешние факторы не мгновенная, в отличии от просьб. Большой пул желающих отсеивается уже на этом этапе, так как не может предоставить доказательства, — говорит Бурденюк. — С оставшимися мы проводим более глубокую работу и смотрим, где у партнера есть возможность продолжить работу, а где он уже ушел в пике, и новый кризис его только усугубляет. Во втором случае нам уже нужно спасать свой бизнес и искать замену арендатору.

Он также считает, что ситуация с арендаторами ТЦ прояснится через 1-3 месяца.