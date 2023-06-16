Пятничные заторы образовались на улицах Новосибирска

Основные заторы образовались переправах через Обь. Красным окрасился Димитровский мост в сторону левого берега. Там ситуацию осложняет строительство четвертого моста. Стоят и площадь Энергетиков, и площадь Труда.

На Октябрьском мосту затруднено движение в обоих направлениях. Заторы образовались на подъездах к переправе. Глухо стоят улицы Восход, Сакко и Ванцетти, Добролюбова. Пробки наблюдаются на Ипподромской магистрали и Красном проспекте в районе бывшего автовокзала.

На левом берегу сложности есть с проездом по улицам Ватутина и Сибиряков-Гвардейцев. Стоит Тещин язык. На правом берегу вынуждены стоять автомобилисты на Мочищенском шоссе, Богдана Хмельницкого и Жуковского.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске установят 25 новых светофоров.