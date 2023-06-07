Крупнейшую роботизированную ферму в Новосибирской области планируют построить к 2024 году

Крупнейшую роботизированную ферму в Новосибирской области планируют запустить в 2023-2024 году. На ней будут трудиться 8 роботов. Об этом сообщил Евгений Лещенко, министр регионального Минсельхоза, на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь».
Проект по ее строительству стартовал в Черепановском районе.
В конце прошлого года в Минсельхозе сообщали, что суточный удой на одну корову на роботизированной ферме ЗАО «Коневское» в Краснозерке составляет 31,7 кг. Это более чем в два раза выше, чем на других площадках сельхозпредприятия.
Кроме того, чиновник рассказал о прочих инвестпроектах в молочном животноводстве, которые запускают новосибирские аграрии. Так, в Татарском районе сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа» в этом году планирует завершить проект по переводу стада на круглогодичное стойловое безпривязное содержание и доение в доильном зале.
На территории ООО «Агрофлора» (Татарский район) будет построен животноводческий комплекс на 1 тыс голов.
— Проект прорабатывается. Инвестор четко определен. Реализовать планируется не ранее 2024 года, — отметил Евгений Лещенко.
В Доволенском районе на предприятии «Ярковское» будет проведена модернизация комплекса на 1,2 тыс голов, что позволит увеличить поголовье стада на треть. По словам министра, идет активная фаза реализации, запуск планируется в 2024 году.
Также планируется развитие животноводства на АО «Урюмское». Комплекс рассчитан на 600 голов, но в данный момент планируется увеличить поголовье в дав раза — до 1,2 тыс. Завершить проект планируется в будущем году.
Ранее редакция сообщала о том, что в инновационном центре под Новосибирском будут готовить сыроваров.
Фото: pixabay — ulleo
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