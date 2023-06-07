Крупнейшую роботизированную ферму в Новосибирской области планируют построить к 2024 году

Крупнейшую роботизированную ферму в Новосибирской области планируют запустить в 2023-2024 году. На ней будут трудиться 8 роботов. Об этом сообщил Евгений Лещенко, министр регионального Минсельхоза, на пресс-конференции в «Интерфакс-Сибирь».

Проект по ее строительству стартовал в Черепановском районе.

Роботизированная ферма появится в Черепаново Это будет первая такая крупная ферма. У нас две уже есть — в Краснозерском районе и в ЗАО племзавод «Ирмень», — но на них работает по два робота. На новой ферме планируется установить восемь роботов. А общее поголовье коров, которые они будут обслуживать, составит 580. Сумма строительства поставляет более 500 млн рублей. Проект сейчас активно реализуется. Надеемся, что если не в 2023, то в 2024 году он будет реализован, — подчеркнул Лещенко.

В конце прошлого года в Минсельхозе сообщали, что суточный удой на одну корову на роботизированной ферме ЗАО «Коневское» в Краснозерке составляет 31,7 кг. Это более чем в два раза выше, чем на других площадках сельхозпредприятия.

Кроме того, чиновник рассказал о прочих инвестпроектах в молочном животноводстве, которые запускают новосибирские аграрии. Так, в Татарском районе сельскохозяйственный производственный кооператив «Победа» в этом году планирует завершить проект по переводу стада на круглогодичное стойловое безпривязное содержание и доение в доильном зале.

На территории ООО «Агрофлора» (Татарский район) будет построен животноводческий комплекс на 1 тыс голов.

— Проект прорабатывается. Инвестор четко определен. Реализовать планируется не ранее 2024 года, — отметил Евгений Лещенко.

В Доволенском районе на предприятии «Ярковское» будет проведена модернизация комплекса на 1,2 тыс голов, что позволит увеличить поголовье стада на треть. По словам министра, идет активная фаза реализации, запуск планируется в 2024 году.

Также планируется развитие животноводства на АО «Урюмское». Комплекс рассчитан на 600 голов, но в данный момент планируется увеличить поголовье в дав раза — до 1,2 тыс. Завершить проект планируется в будущем году.

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