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Банк «Левобережный» предлагает сервис для проверки зачислений по QR-коду

  • 20/01/2023, 15:29
Предприниматели, имеющие договор эквайринга в банке, могут подключить уведомления по расчетам с использованием QR-кода.

новости бизнесаСервис СМС-информирования позволит продавцу проверить факт поступления оплаты на счет. Можно настроить уведомления на номера телефонов продавцов всей сети, а получать их они будут только по своей торговой точке.

Стоимость подключения одного номера составляет 150 рублей. Плата за обслуживание – 3 рубля за СМС. Если продавец сменит номер телефона или уволится, отключить номер можно будет бесплатно в любой момент.

Чтобы подключить сервис «СМС-информирование по QR-коду», обратитесь к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный». Уточнить подробности можно по телефону 8-800-3333-555.

Оплата по QR-коду – это современный вид эквайринга без использования терминала. В числе его преимуществ отсутствие расходов на оборудование, зачисление средств на расчетный счет за 5 секунд и более низкие тарифы в сравнении с классическим эквайрингом. Банк подключает оплату по QR-коду по ставке от 0,4% в зависимости от вида деятельности компании. Подайте заявку на подключение на сайте банка, и специалист вам перезвонит.

Подписаться на интересные предложения для бизнеса можно в телеграм-канале банка @banklevoberezhnyforbusiness

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: ru.freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : деньги QR код


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Александра Болотова: «Крупные бренды должны бороться с равными себе, а не заниматься мелким терроризмом»

Но предпринимателям также стоит позаботиться о снижении рисков.
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