Банк «Левобережный» предлагает сервис для проверки зачислений по QR-коду

Сервис СМС-информирования позволит продавцу проверить факт поступления оплаты на счет. Можно настроить уведомления на номера телефонов продавцов всей сети, а получать их они будут только по своей торговой точке.

Стоимость подключения одного номера составляет 150 рублей. Плата за обслуживание – 3 рубля за СМС. Если продавец сменит номер телефона или уволится, отключить номер можно будет бесплатно в любой момент.

Чтобы подключить сервис «СМС-информирование по QR-коду», обратитесь к персональному менеджеру или в офисы Банка «Левобережный». Уточнить подробности можно по телефону 8-800-3333-555.

Оплата по QR-коду – это современный вид эквайринга без использования терминала. В числе его преимуществ отсутствие расходов на оборудование, зачисление средств на расчетный счет за 5 секунд и более низкие тарифы в сравнении с классическим эквайрингом. Банк подключает оплату по QR-коду по ставке от 0,4% в зависимости от вида деятельности компании. Подайте заявку на подключение на сайте банка, и специалист вам перезвонит.

Подписаться на интересные предложения для бизнеса можно в телеграм-канале банка @banklevoberezhnyforbusiness

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343

Фото: ru.freepik.com