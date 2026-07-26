Новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России стартует новый этап внедрения третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. Он станет доступен для клиентов 21 крупнейшего банка, в том числе новосибирских. Как напомнил в беседе с ТАСС сенатор Артем Шейкин, речь идет именно о начале поэтапного процесса, а не о мгновенном переходе всей страны на новую валюту. Такой подход, по его словам, необходим для плавной адаптации инфраструктуры и позволяет людям постепенно привыкнуть к новым возможностям.

Цифровой рубль — это не замена наличным или безналичным деньгам, а дополнительный инструмент, эмитентом которого выступает Центральный банк. По сути, это цифровой код, записи о котором хранятся не на счетах в коммерческих банках, а на специальной платформе регулятора. Однако доступ к своему цифровому кошельку пользователи получат через привычные мобильные приложения своих банков.

Как сообщали в Банке России, все операции для граждан — пополнение, переводы и обратная конвертация в безналичные рубли — будут бесплатными. Цифровую валюту можно будет выбирать для получения зарплаты и других выплат, расплачиваться ею в магазинах через единый QR-код и совершать мгновенные переводы без межбанковских комиссий.

Сам процесс внедрения рассчитан на несколько лет. К сентябрю 2027 года к платформе должны подключиться все банки с универсальной лицензией, а к 2028 году — все кредитные организации без исключения. При этом выбор формы денег остается за человеком: принудительный перевод на цифровой рубль не планируется, и отказ от его использования не повлечет за собой никаких санкций.

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