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Бизнес Власть Финансы

Новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября

Автор: Оксана Мочалова

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Крупнейшие финансовые учреждения региона подключаются к новой платформе ЦБ

С 1 сентября 2026 года в России стартует новый этап внедрения третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. Он станет доступен для клиентов 21 крупнейшего банка, в том числе новосибирскихКак напомнил в беседе с ТАСС сенатор Артем Шейкин, речь идет именно о начале поэтапного процесса, а не о мгновенном переходе всей страны на новую валюту. Такой подход, по его словам, необходим для плавной адаптации инфраструктуры и позволяет людям постепенно привыкнуть к новым возможностям.

Цифровой рубль — это не замена наличным или безналичным деньгам, а дополнительный инструмент, эмитентом которого выступает Центральный банк. По сути, это цифровой код, записи о котором хранятся не на счетах в коммерческих банках, а на специальной платформе регулятора. Однако доступ к своему цифровому кошельку пользователи получат через привычные мобильные приложения своих банков.

Как сообщали в Банке России, все операции для граждан — пополнение, переводы и обратная конвертация в безналичные рубли — будут бесплатными. Цифровую валюту можно будет выбирать для получения зарплаты и других выплат, расплачиваться ею в магазинах через единый QR-код и совершать мгновенные переводы без межбанковских комиссий.

Сам процесс внедрения рассчитан на несколько лет. К сентябрю 2027 года к платформе должны подключиться все банки с универсальной лицензией, а к 2028 году — все кредитные организации без исключения. При этом выбор формы денег остается за человеком: принудительный перевод на цифровой рубль не планируется, и отказ от его использования не повлечет за собой никаких санкций.

Ранее редакция сообщала, что пенсионный разрыв между регионами превысил 23 тысячи.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес Власть Финансы

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : Цифровой рубль финансы деньги

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Суд пересмотрит дело главы новосибирского УЭБиПК

Суд пересмотрит дело главы новосибирского УЭБиПК

Автор: Оксана Мочалова

Судебная эпопея вокруг бывшего высокопоставленного сотрудника новосибирской полиции Владимира Вялкова получила новое развитие. Фигурант громкого коррупционного дела, осужденный к длительному сроку лишения свободы, инициировал процедуру пересмотра решения суда. Соответствующая апелляционная жалоба уже поступила в вышестоящую инстанцию.

Помимо самого экс-полковника, несогласие с вердиктом Центрального районного суда выразили его защитник, а также сторона государственного обвинения. Все стороны процесса ждут рассмотрения своих претензий в апелляционном порядке.

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Новосибирская область вдвое увеличила экономию на закупках

Автор: Оксана Мочалова

В январе–июне 2026 года объем государственных и корпоративных закупок в Новосибирской области превысил 112 млрд рублей. Этот показатель оказался на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные предоставила редакции Infopro54 аналитическая служба площадки РТС-тендер на основе открытой информации Единой информационной системы (ЕИС).

По данным экспертов, заметно выросла не только сумма контрактов, но и эффективность расходования средств. Экономия бюджета по итогам торгов почти удвоилась. Если в первом полугодии 2025 года удалось сберечь 8,8 млрд рублей, то в этом году показатель достиг 15,6 млрд.

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Водительские права начали выдавать по новым правилам в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

С 21 июля 2025 года в Новосибирской области изменился порядок оформления водительских удостоверений. МФЦ и Госавтоинспекция перешли на электронный документооборот через систему межведомственного взаимодействия (СМЭВ). Бумажные носители при передаче сведений между ведомствами больше не используются. Проект реализован при участии регионального Минцифры.

Регламентный срок изготовления прав составляет 15 дней. По факту, после нововведения готовые удостоверения стали отдавать раньше — в среднем через 5–8 рабочих дней. Это касается всех случаев: замена, утрата или хищение документа. На скорость влияет конкретная загруженность подразделений, но в целом разрыв между регламентом и реальными сроками сохраняется.

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Три железнодорожные станции Новосибирской области включили в программу цифровизации

Автор: Оксана Мочалова

Железнодорожные станции Барабинск, Карасук I и Инская включены в федеральный проект «Российских железных дорог» по созданию «Цифровой железнодорожной станции» (ЦЖС). Об этом сообщили в администрации Карасукского муниципального округа. Помимо станций Новосибирской области, в периметр проекта на Западно-Сибирской магистрали вошли объекты в Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае.

Программа цифровизации действует с 2019 года. Первой площадкой для отработки технологий стала сортировочная станция Челябинск-Главный, где в настоящее время тестируют 23 технологических модуля. Завершить пилотный этап планировалось к 2026 году. Основная суть преобразований – интеллектуальные системы постепенно берут на себя до двух третей операций, которые раньше выполняли люди.

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Новый дорожный знак для многодетных семей определяют голосованием

Автор: Оксана Мочалова

Министерство транспорта России объявило о разработке нового дорожного знака, который будет обозначать парковочные места для многодетных семей. Эта инициатива направлена на создание более комфортной городской среды, чтобы облегчить жизнь родителей с детьми.

Ведомство предлагает размещать такие специализированные зоны в местах наибольшей социальной нагрузки. Парковки появятся у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных городских локаций.

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Новосибирцы смогут покупать лекарства по рецептам в других городах

Автор: Оксана Мочалова

Министерство здравоохранения России разработало проект постановления правительства о проведении масштабного эксперимента по использованию электронных рецептов на лекарственные препараты. Инициатива, известная как «роуминг» электронных рецептов, позволит жителям страны приобретать назначенные лекарства за пределами того региона, где был выписан рецепт. 

Как пояснили в Минздраве, сейчас региональные системы электронных рецептов работают обособленно, что создает сложности с консолидацией данных на федеральном уровне и не дает возможности отпускать лекарства в других субъектах РФ.

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Новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября

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