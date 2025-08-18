С сентября 2026 года в России стартует масштабная денежная реформа

С 1 сентября 2026 года крупные банки и магазины с выручкой более 120 миллионов рублей должны будут начать работать с цифровым рублем. В следующие два года к системе подключатся средние и малые предприятия. К 2028 году цифровой рубль должен стать основным инструментом для большинства расчетов.

Переход на новую систему будет постепенным, чтобы избежать резких потрясений.

Граждане ощутят изменения уже в первые месяцы после запуска, пишет Atas.info. В магазинах появится единый QR-код для оплаты, что ускорит процесс и снизит риски мошенничества. Переводы между физическими лицами станут мгновенными, без комиссий за межбанковские операции.

Компании, особенно крупные, смогут сократить расходы на обработку платежей и ускорить оборот средств. Однако им придется обновить оборудование и программное обеспечение, чтобы адаптироваться к новым условиям. Единый стандарт QR-кодов поможет частично снизить затраты, но полностью избежать расходов не удастся.

При этом доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари обращает внимание на риски использования цифрового рубля.

— С его помощью можно ограничить ваши покупки, ваши поездки, вашу свободу. Если пофантазировать на тему условного «цифрового концлагеря», где все деньги вот такие цифровые, и вам диктуют определенные каналы, куда их можно тратить. Вот такая опасность теоретически существует, — заявил эксперт в комментарии изданию.

Цифровой рубль — это не просто новая форма денег, а уникальный инструмент, который Центробанк сможет выпускать напрямую, без участия коммерческих банков. В отличии от обычных безналичных средств, он станет частью отдельной системы, контролируемой ЦБ. Инициаторы цифрового рубля стремятся сделать финансовые операции проще для всех: от бизнеса до обычных людей. Переводы между гражданами и компаниями станут быстрее, а комиссии уменьшатся. Центробанк получит больше инструментов для контроля денег, что поможет бороться с мошенничеством и теневой экономикой.

Напомним, в пилотном проекте по внедрению цифрового рубля в финансовую систему России сегодня принимают участие 15 банков, 1700 граждан и порядка 30 компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники предлагают новосибирцам «выгодные» инвестиции в цифровой рубль. А также продвигают «безопасный счёт в полиции».