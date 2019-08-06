В городе прошел митинг против возможного повышения тарифа на тепло

В рамках протестной акции, состоявшейся в Нарымском сквере, около 450 участников проголосовали за поддержку правительства области, обратившегося в арбитражный суд с иском об отмене решения ФАС о пересмотре тарифов на тепло в сторону их увеличения. Как напомнил собравшимся один из инициаторов митинга Андрей Гладченко, недавно президент страны дал антимонопольной службе поручение: следить за тем, чтобы тарифы в регионах не росли.

— Господин Артемьев (Руководитель ФАС. — Ред.) пообещал, что будет следить, — говорит Гладченко. — Теперь нам предстоит воочию убедиться, как он исполнит обещание президенту. Мы об этом узнаем, когда состоится судебное заседание по иску правительства области. Мы выступаем с инициативой: обратиться к правительству области с предложением помочь провести это судебное заседание если не на уровне юристов, которых мы можем предоставить, то хотя бы на уровне журналистов, следящих за ходом этого заседания.

По информации организаторов акции, к участию в ней кроме общественных активистов приглашались представители ООО «Сибирская генерирующая компания» и мэрии Новосибирска.

— Проведение митинга обеспечивала мэрия, в составе участников были представители СГК, — сообщил один из организаторов Сергей Дьячков. — Естественно, представителям СГК мы предлагали выступить (мэрия и так имела право это сделать). Как видите, обошлось без выступлений тех и других.

Напомним, что ранее в комментарии изданию в СГК сообщили, что готовы выполнить решение суда, даже если оно будет противоречить решению ФАС, удовлетворившей ходатайство СГК о повышении. А мэр Новосибирска Анатолий Локоть, в свою очередь, заявил о согласованной с губернатором области Андреем Травниковым позиции по оспариванию данного решения в московском арбитраже.

Некоторые из участников акции предложили альтернативные источники финансирования ремонта теплосетей. В частности, рекомендовали новому собственнику «Сибэко» более детально разобраться, куда направляли средства, собранные на ремонт, предыдущие владельцы компании.

Большинством голосов участники митинга поддержали резолюцию, в которой было сказано о поддержке регионального правительства. Правда в тексте решения сделали некоторые оговорки.

— Мы приветствуем намерение правительства области оспорить в суде решение ФАС, — говорится в резолюции. — Мы предлагаем областному правительству помощь в обеспечении гласности и открытости процесса. Наше внимание к данному судебному процессу обусловлено также и печальной статистикой проигрыша собственных исков, подаваемых мэрией Новосибирска. Мы обеспокоены позицией мэра Новосибирска, который отказался публично высказаться по проблеме тарифов, а сотрудники мэрии сослались на то, что это — вопрос не их компетенции.

По информации ООО «Сибирская генерирующая компания», повреждаемость на сетях в Новосибирске в 3,5 раза выше, чем в соседних крупных городах, а инвестиции — в 3,5 раза меньше. В то же время, в 2019 году, впервые за пять лет в городе ведется замена крупных участков магистральных теплосетей, аварии на которых могут привести к серьезным последствиям — отключению от тепла большого количества домов. Кроме того, компания вкладывает средства в обновление оборудования теплоэлектростанций. Общая стоимость ремонтов оборудования станций Новосибирского филиала СГК в 2019 году — 2 млрд рублей. В этом году планово предусмотрен ремонт 13 основных агрегатов теплоэлектростанций Новосибирского филиала СГК, на девяти из них работы завершены. Так, на энергоблоке №2 ТЭЦ-5 выполнен ремонт генератора, электрофильтров, пылесистем и газоходов — стоимостью 184 млн рублей.

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