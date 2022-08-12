Банк «Левобережный» снизил ставку по кредитам на любые цели до 5,5% годовых

«На любые цели» – это классический кредит банка. Для его оформления достаточно предоставить паспорт и СНИЛС*. Ваша заявка будет рассмотрена в течение 1 часа с момента предъявления документов.

Ставка составит 5,5% годовых, если вы:

возьмете от 800 тысяч до 1,5 млн рублей;

подадите заявку на кредит в BL-Online по технологии безбумажного офиса;

оформите финансовую защиту жизни и здоровья.

При этом страховка включается в сумму кредита, поэтому вам не нужно оплачивать ее отдельно.

Клиенты, получающие зарплату на счет в банке, могут получить кредит не выходя из дома, благодаря безбумажному офису. Остальным клиентам достаточно один раз посетить офис банка. После подписания документов по СМС денежные средства автоматически зачисляются на карту Банка «Левобережный», а при отсутствии счета – выдаются наличными.

Возможно полное досрочное погашение кредита в любой день или частичное погашение в дату очередного платежа.

Оставьте заявку на кредит любым удобным способом – на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный».

* Банк вправе дополнительно запросить документ, подтверждающий доход.

Сумма кредита – от 100 001 до 1 500 000 млн руб. Срок кредита – 6, 12, 24, 36, 48 или 60 месяцев. Ставка при оформлении страхования жизни и здоровья – от 5,5% до 12,5% годовых в зависимости от категории заемщика, суммы и способа оформления кредита, без страхования – от 15,5% до 23,5% годовых. Подробнее на nskbl.ru. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.