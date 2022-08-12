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Выпускники строительных вузов уходят в профессии потребления, а не созидания

Алексей Колмаков, и.о. министра строительства Новосибирской области о дефиците кадров на строительном рынке:
  • 12/08/2022, 11:37

новости Новосибирска— Кадры — очень животрепещущая тема. Они, действительно, решают все. С учетом объема строительства, которое сейчас идет в Новосибирской области, в отрасли сильно не хватает и квалифицированных кадров, и разнорабочих. Специалистов готовят НГАСУ, НИИЖТ, профильные колледжи, но их все равно не хватает. В том числе потому, что ребята, отучившись в строительных вузах (на бюджете или платно), к сожалению, уходят в торговлю, блогерство и т.д., то есть в профессии потребления, а не созидания. Это плохо. Мы (государство) их учили, тратили время, средства и они должны работать, чтобы обеспечить отрасль.

Кроме того, колледжи выпускают специалистов среднего звена, которые непосредственно работают на стройках, обеспечивают ввод объектов в эксплуатацию. Каменщики, плотники, бетонщики — эти профессии всегда востребованы и хорошие специалисты всегда будут получать достойную зарплату. Никогда такого не было на стройке, ни в 90-е, ни в советские годы, чтобы люди — специалисты своего дела, — не получали достойную зарплату.

Мы за то чтобы в строительную отрасль шло как можно больше молодых людей, чтобы они учились в любых местах — вузах, колледжах. Это очень важно для строительной отрасли, страны, за этим будущее.

Пока проблема кадрового голода в отрасли, в том числе, решается за счет привлечения специалистов из ближнего и дальнего зарубежья. Например, на ЛДС работают специалисты из Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии. И дальше мы будем с этой категорией сотрудников. В этом вопросе есть поддержка губернатора региона, есть специальный договор с Узбекистаном, Таджикистаном, чтобы восполнить пробел в количестве рабочих рук в регионе.

Кстати, зарплата в строительной отрасли сейчас достаточно неплохая, даже по всем статистическим данным.  Да, я не исключаю, что где-то есть демпинг со стороны зарубежных специалистов по зарплате и поэтому в строительство не идут наши соотечественники. Но я уверен, что если ты специалист, то с тобой очень сложно демпинговать. Наоборот, это ты можешь выкручивать руки строительным организациям, потому что можешь в любой момент встать и уйти в другую организацию, где больше заплатят. С квалифицированными кадрами нужно работать очень чутко и трепетно. Пока их не много, но думаю, что тенденция к увеличению их количества будет, так как есть спрос. Профессия строителя, созидателя — вечная. Изменение будет, но медленно. Взрывного роста тоже не нужно. Любой взрыв — это нехорошо.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство образование кадры бизнес


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