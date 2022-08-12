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В Новосибирской области построят заводы по производству морсов и минеральной ваты

  • 12/08/2022, 11:55
Автор:
новости Новосибирска
Совет по инвестициям региона поддержал новые проекты.

По итогам заседания совета по инвестициям Новосибирской области получили поддержку инвестиционные проекты строительства завода по производству минеральной ваты и организации производства ягодных морсов, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Строительство

Цель проекта компании ООО «ДорХан — Новосибирск» — организация производства в Новосибирском районе минеральной ваты, материала, широко используемого в различных отраслях строительства. Планируемый объем производства — 30 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в создание завода составляет порядка 800 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 220 новых рабочих мест.

новости Новосибирска

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По данным Seldon.Basis, компания создана в 2006 году, является семейным предприятием (по 25% принадлежат Александру Ханину, Дмитрию Ханину, Сергею Ханину и Ларисе Ханиной). Директор — Виталий Чичёв. Адрес регистрации — Промышленная 20\4, где расположен производственно-складской комплекс.В активах семьи еще ряд компаний в разных городах России: Самаре, Нижнем Новгороде, Можайске, Санкт-Петербурге и т.д. Например, ООО «Дорхан-Термопанель». На рынке также работает ГК «ДорХан-Сибирь», которая занимается производством подвижных ограждающих конструкций.

Ранее о планах построить на территории Новосибирской области завод по производству теплоизоляционных изделий из базальтового волокна заявляла компания ООО «Горный Базальт».

Пищевка

Компания ООО «Натуральные продукты» планирует инвестировать в создание в р.п. Горный Тогучинского района производства ягодных морсов из брусники, клюквы, черной смородины, малины, жимолости, облепихи в емкостях 0,5 – 1 литра около 120 млн рублей.

— Мы планируем закупать ягоду в Тогучинском и других районах Новосибирской области, а также рассматриваем возможность приобретения сырья в Томской области и на Алтае. Завод выйдет на проектную мощность в 2029 году, к этому времени будет создано 25 рабочих мест, а объем производства составит около 2,3 млн единиц продукции в год. Сегодняшние тенденции рынка говорят о том, что потребитель выбирает отечественного производителя. Продукция будет реализовываться, в первую очередь, в Новосибирской области, — отметил генеральный директор компании «Натуральные продукты» Сергей Морозов.

Приступить к строительству на территории ТОСЭР «Горный» компания рассчитывает в 2023 году. Запуск производства намечен на конец 2024 года. За семь лет окупаемости проекта налоговые платежи в бюджет области составят почти 37 млн рублей

В 2021 году о планах зайти в ТОСЭР «Горный» для производства цветов и сельхозпродукции сообщала еще одна компания — ООО «Агрофирма «Новый путь».

 

 

Ранее редакция сообщала, что в регионе также планируют создать частный экотехнопарк.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : экология производство инвестиции


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