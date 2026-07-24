Атаки на WB подстегнули «слёзный маркетинг» и поддержку продавцов в Новосибирске

В соцсетях набирают обороты кампании по поддержке предпринимателей, которые потеряли свой товар в результате атак БПЛА на склады Wildberries. В различных группах в мессенджерах и на каналах блогеров публикуются истории того или иного малого бизнеса, подробности о потерях последних дней и призывы поддержать ИП покупкой.

Журналист Infopro54 только в новосибирской блогосфере насчитал девять таких мини-кампаний. Подсчет проводился в подписках всего двух человек. Анализ содержания сообщений в более широкой выборке показал, что подписчикам многих каналов, блогов и даже домовых чатов предлагают поддержать бизнесменов.

В большинстве случаев речь идет о производителях. Вот один из примеров: небольшая семейная фирма выпускает трикотаж и продает товар через Wildberries. Рассказ о том, что предприниматели потеряли почти половину товарных запасов при пожаре на складе в Электростали, публикует в Telegram-канале их знакомая и призывает купить у них одну из оставшихся футболок. Подчеркивает, что покупка лучше слов поддержки и донатов, потому что она дает бизнесу возможность выстоять. Это сообщение начинают репостить знакомые и подписчики. Другой пример: предпринимательница рассказывает в VK, что у них с мужем небольшой бизнес по производству заготовок для рукоделия и значительная часть продукции сгорела из-за атаки 22 июля. Уверяет, что унывать не собирается, готова работать и дальше, призывает обращаться тех, кому нужны товары для рукоделия. Несколько сотен лайков, двадцать репостов за сутки. Таких примеров уже очень много: предприниматели предлагают купить у них керамику, товары для дома, крафтовые украшения, одежду и многое другое.

Есть еще одна категория обращений и просьб — она касается в целом Wildberries. Известные люди с большим количеством подписчиков в соцсетях пишут о том, что надо поддержать маркетплейс, купив там товары отечественного производства. Таких сообщений в публичной сфере меньше, чем призывов поддержать самих производителей.

— В сообщениях, которые сейчас тиражируются в связи с атаками на логистические центры известного российского маркетплейса, можно увидеть и примеры так называемого «слезного маркетинга», и кампании, которые инициировали не предприниматели, а сочувствующие им люди. Но вне зависимости от того, кто решил обратиться к аудитории, было ли понимание, что «сейчас мы включаем «слезный маркетинг» — он должен сработать», или был просто чей-то эмоциональный порыв, цель у таких обращений к публике одна. Бизнесу нужны продажи. Иначе бизнеса не станет. Считается, что рассказ покупателям, клиентам о своих проблемах и просьба о поддержке не может быть долгоиграющей стратегией. Но на коротких дистанциях такое срабатывает: все читают новости, видят, что происходит, и многие готовы поддержать тех, кто знаком, чьими услугами или товарами пользуются. И потому производителям, конкретным брендам получить отклик проще, чем тем, кто просто продает, — рассказала Infopro54 маркетолог Наталья Скворцова.

Малый бизнес, торгующий на WB, сейчас ждет решений по компенсациям за уничтоженный или пострадавший в пожарах товар. Несмотря на то, что основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила о начале выплат, бизнес не считает тему закрытой: есть вопросы по суммам.

О том, почему предприниматели опасаются колоссальных убытков из-за атак на склады WB, можно прочитать здесь. О том, как ситуацию видят юристы, — здесь.