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В России падают продажи жилья в многоэтажных домах

  • 07/09/2022, 16:58
Автор:
Комплексное развитие территории
Спрос населения смещается в сторону малоэтажек и загородной недвижимости. Эксперты предупреждают — тренд нужно вписывать в проекты комплексного развития территории.

У населения России резко изменились предпочтения в части недвижимости. Во многом этому поспособствовал коронавирус, когда люди стали активно покупать малоэтажное жилье, загородную недвижимость. По статистике на долю частных покупателей в стране приходятся 98% сделок с жилой недвижимостью и только 2% приобретаются за счет бюджета и прочих источников. Более 70% покупок населения сейчас составляют малоэтажки и ИЖС. Об этом сообщил в рамках пленарного заседания «Сибирского строительного форума» в Новосибирске вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров. По его словам, в целом по России в 2021 году были введены 92,6 млн кв. м жилья, из них 49 млн кв. м или 52% пришлось на ИЖС. По нацпроекту «Жилье и городская среда» предполагалось, что его доля будет не выше 33%. За 7 месяцев 2022 года на долю малоэтажного жилищного строительства и ИЖС приходятся уже 62,8% от введенных объемов жилья (38,1 млн кв. м).

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Судя по графику, приведенному Анваром Шамузафаровым, из года в год в России падает динамика ввода МКД. Тогда как с 2018 по 2021 год ввод домов ИЖС увеличился на 16,7 млн кв. м.

— Хотим мы того или нет, но решения, принимаемые в нашей в архитектурной и градостроительной политике, должны корректироваться и соответствовать потребностям населения, которое платит за квадратные метры, — констатировал эксперт. — Если мы сейчас посмотрим программы комплексного развития территория (КРТ) субъектов федерации, то в них в основном идет речь о многоэтажках. Никто не учитывает новые тренды. Но жизнь складывается по-другому, не так как мы прогнозировали. Сейчас мы добиваемся от Минстроя РФ пересмотра нацпроекта и приведения его в соответствие жизненным реалиям. Тем более сейчас, когда уделяется много внимания рассредоточению населения по территории РФ. Делать вид, что архитекторы занимаются только развитием столичных агломераций — идти против России.

В то же время Анвар Шамузафаров отметил, что в Новосибирской области ситуация с развитием малоэтажного строительства более глубоко проработана, чем в среднем по России. Историческим примером комфортной застройки этого типа он назвал строительство малоэтажек и загородной недвижимости в Академгородке.

И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что на 6 сентября в регионе введены в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья. По его словам, впервые за много лет доля ИЖС (в том числе загородной недвижимости) выросла с 33-35 до 43% от сданного жилья.

— Это говорит о том, что строительство пошло вширь. Это хороший показатель, который говорит, что мы развиваемся по всей территории. Несмотря на приостановку в начале года, — пояснил Колмаков. — Градостроительный потенциал сельских территорий должен учитываться в комплексе с развитием городских. Столько инициатив, сколько мы получаем сейчас, не было никогда. Это строительный бум, который позволит нам рвануть вперед.

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По словам чиновника, сейчас в регионе определена 21 территория для комплексного развития, где будут построены более 3 млн кв. м жилья. Земельные участки для КРТ есть и на территории Новосибирска. Как правило, они заняты ветхим и аварийным жильем, частным сектором.

Заместитель министра Республики Татарстан Владимир Кудряшев, основываясь на опыте работы субъекта федерации, отметил, что муниципальные власти в пригородных зонах используют земельные участки с низкой эффективностью, в том числе когда вносят изменения в документы терпланирования по инициативе инвесторов. Особенно ярко это заметно на примере Казанской агломерации.

— Тенденция переселения людей в загородную недвижимость, расположенную в прилегающих к городам муниципальных районах, существует. В том числе за счет того, что там более дешевое жилье плюс льготная сельская ипотека. Однако многие люди продолжают работать в Казани, — комментирует Владимир Кудряшев. — Отсутствие комплексного развития территории в пригородных зонах приводит к тому, что вопросы решаются без взаимосвязи интересов города и муниципалитетов. Отсутствие социальной инфраструктуры, рабочих мест приводит к маятниковой миграции и пробкам.

По его словам, необходимо вырабатывать механизм управления агломерациями, который позволит координировать пространственное развитие с учетом жилья, соцобъектов и рабочих мест, даст возможность комплексно развивать землепользование, коммунальную инфраструктуру и т.д. Он также признал, что после анализа существующих процессов придется вносить корректировки как в стратегию экономического развития, так и в документы территориального планирования.

Анвар Шамузафаров также считает, что более активное развитие сегмента ИЖС, загородной недвижимости, в том числе в рамках комплексного развития территорий, тормозит отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. По его словам, для устранения всех этих пробелов в Минстрое РФ сейчас формируется технический комитет во главе с замминистра Сергеем Музыченко.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в Новосибирске вырос спрос на загородную недвижимость. 

Фото pixabay — shonflare

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Россия

Теги : Комплексное развитие территории загородная недвижимость


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