В России падают продажи жилья в многоэтажных домах

У населения России резко изменились предпочтения в части недвижимости. Во многом этому поспособствовал коронавирус, когда люди стали активно покупать малоэтажное жилье, загородную недвижимость. По статистике на долю частных покупателей в стране приходятся 98% сделок с жилой недвижимостью и только 2% приобретаются за счет бюджета и прочих источников. Более 70% покупок населения сейчас составляют малоэтажки и ИЖС. Об этом сообщил в рамках пленарного заседания «Сибирского строительного форума» в Новосибирске вице-президент НОПРИЗ Анвар Шамузафаров. По его словам, в целом по России в 2021 году были введены 92,6 млн кв. м жилья, из них 49 млн кв. м или 52% пришлось на ИЖС. По нацпроекту «Жилье и городская среда» предполагалось, что его доля будет не выше 33%. За 7 месяцев 2022 года на долю малоэтажного жилищного строительства и ИЖС приходятся уже 62,8% от введенных объемов жилья (38,1 млн кв. м).
— Хотим мы того или нет, но решения, принимаемые в нашей в архитектурной и градостроительной политике, должны корректироваться и соответствовать потребностям населения, которое платит за квадратные метры, — констатировал эксперт. — Если мы сейчас посмотрим программы комплексного развития территория (КРТ) субъектов федерации, то в них в основном идет речь о многоэтажках. Никто не учитывает новые тренды. Но жизнь складывается по-другому, не так как мы прогнозировали. Сейчас мы добиваемся от Минстроя РФ пересмотра нацпроекта и приведения его в соответствие жизненным реалиям. Тем более сейчас, когда уделяется много внимания рассредоточению населения по территории РФ. Делать вид, что архитекторы занимаются только развитием столичных агломераций — идти против России.
В то же время Анвар Шамузафаров отметил, что в Новосибирской области ситуация с развитием малоэтажного строительства более глубоко проработана, чем в среднем по России. Историческим примером комфортной застройки этого типа он назвал строительство малоэтажек и загородной недвижимости в Академгородке.
И.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, что на 6 сентября в регионе введены в эксплуатацию более 1,5 млн кв. м жилья. По его словам, впервые за много лет доля ИЖС (в том числе загородной недвижимости) выросла с 33-35 до 43% от сданного жилья.
— Это говорит о том, что строительство пошло вширь. Это хороший показатель, который говорит, что мы развиваемся по всей территории. Несмотря на приостановку в начале года, — пояснил Колмаков. — Градостроительный потенциал сельских территорий должен учитываться в комплексе с развитием городских. Столько инициатив, сколько мы получаем сейчас, не было никогда. Это строительный бум, который позволит нам рвануть вперед.
Заместитель министра Республики Татарстан Владимир Кудряшев, основываясь на опыте работы субъекта федерации, отметил, что муниципальные власти в пригородных зонах используют земельные участки с низкой эффективностью, в том числе когда вносят изменения в документы терпланирования по инициативе инвесторов. Особенно ярко это заметно на примере Казанской агломерации.
— Тенденция переселения людей в загородную недвижимость, расположенную в прилегающих к городам муниципальных районах, существует. В том числе за счет того, что там более дешевое жилье плюс льготная сельская ипотека. Однако многие люди продолжают работать в Казани, — комментирует Владимир Кудряшев. — Отсутствие комплексного развития территории в пригородных зонах приводит к тому, что вопросы решаются без взаимосвязи интересов города и муниципалитетов. Отсутствие социальной инфраструктуры, рабочих мест приводит к маятниковой миграции и пробкам.
По его словам, необходимо вырабатывать механизм управления агломерациями, который позволит координировать пространственное развитие с учетом жилья, соцобъектов и рабочих мест, даст возможность комплексно развивать землепользование, коммунальную инфраструктуру и т.д. Он также признал, что после анализа существующих процессов придется вносить корректировки как в стратегию экономического развития, так и в документы территориального планирования.
Анвар Шамузафаров также считает, что более активное развитие сегмента ИЖС, загородной недвижимости, в том числе в рамках комплексного развития территорий, тормозит отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. По его словам, для устранения всех этих пробелов в Минстрое РФ сейчас формируется технический комитет во главе с замминистра Сергеем Музыченко.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что в Новосибирске вырос спрос на загородную недвижимость.
Фото pixabay — shonflare
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