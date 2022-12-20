В Новосибирске в несколько раз увеличилось число жалоб на «черные» похоронные агентства

Круглосуточная ритуальная справочная служба МУП «Похоронный дом ИМИ» зафиксировала резкий рост жалоб новосибирцев на действия «черных» похоронных агентов. В основном жалобы идут на ритуальных менеджеров, которые приезжают одновременно с сотрудниками «Скорой помощи» и полиции, представляются сотрудниками ритуального агентства и предлагают заключить договор по завышенным ценам. При проверке выясняется, что они не имеют отношения ни к одной из зарегистрированных в Новосибирске официальных ритуальных компаний.

— Такие звонки наши сотрудники фиксировали всегда. Но если летом и в начале осени подобные жалобы поступали 3-4 раза в неделю, то в ноябре и декабре их резко стало больше: порядка 20 в неделю, — говорится в сообщении пресс-службы МУП «Похоронный дом ИМИ».

Директор предприятия Сергей Бондаренко связывает рост подобного рода жалоб с попытками нелегальных ритуальных компаний занять часть рынка, используя известный новосибирцам бренд.

— К сожалению, в нашей отрасли нет эффективных механизмов регулирования, а также обязательной сертификации деятельности, — отмечает Сергей Бондаренко.

В МУП «Похоронный дом ИМИ» посоветовали при встрече с людьми, которые называют себе сотрудниками предприятия, незамедлительно звонить по круглосуточному телефону ритуальной справочной службы 063.

Ранее редакция рассказывала о «деле ритуальщиков» в Новосибирске.