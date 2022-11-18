Банк «Левобережный» выдает бизнес-ипотеку без первоначального взноса

Оформить кредит могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица-собственники бизнеса. Программа «Бизнес-ипотека» позволяет купить коммерческую или жилую недвижимость по ставке от 10,5% годовых. Сумма кредита составляет от 1 до 55 млн рублей. Срок – до 15 лет. Возможна отсрочка погашения основного долга от 3 до 12 месяцев.

Преимущества программы состоят в том, что сделка проходит через аккредитивную схему расчетов, минимизируя риски продавца и покупателя. Также банк самостоятельно готовит договор купли-продажи. Не требуется независимая оценка и обязательное страхование предмета залога. Решение по заявке принимается за 1 день.

Оставьте заявку на бизнес-ипотеку на сайте и получите скидку 1 п.п. от действующей процентной ставки по кредиту. Также подать заявку можно в ОНЛАЙН-офисе.

Подробную консультацию о кредитах для МСБ вы можете получить по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный».

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