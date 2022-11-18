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Сохранять Военный городок в Новосибирске мешает федеральное законодательство

  • 18/11/2022, 14:10
Автор:
военный городок
Судьба территории города с исторической архитектурой находится в подвешенном состоянии уже несколько лет.

Нормы федерального законодательства запрещают как области, так и муниципалитету проводить какие-то манипуляции на территории Военного городка в Октябрьском районе Новосибирска. Это касается в том числе действий, направленных на сохранность не только самих памятников, но и зданий постройки начала 19 века. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции. Вчера стало известно, что по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по факту разрушения находящегося на территории Военного городка мемориала, посвященного памяти воинов 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии.

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Минобороны, ДОМ.РФ и правительство области договорились о судьбе Военного городка

Как рассказывает глава города, данная территория, принадлежащая Министерству обороны РФ, в настоящее время передана в «ДОМ.РФ», и ее перспективы неизвестны.

— Мы в свое время разработали дизайн-проект, представляли его делегации из Сколково во главе с Шуваловым, — рассказывает глава города. — Мы надеялись заниматься реконструкцией этой территории за счет привлечения частных инвестиций. Но, к сожалению, на сегодня у нас нет полномочий распоряжаться этой территорией. В этом вся проблема. Любое наше вмешательство туда будет серьезным нарушением законодательства РФ. Работаем дальше. Общественники у нас очень внимательно следят за ситуацией. Очень много заинтересованных лиц. Вообще, это историческое место. Там не один этот памятник, а практически любая казарма — это особая архитектура начала 19 века. Хотелось бы все это сохранить.

Напомним, что год назад в ходе выездного совещания на территории Военного городка представители городского руководства — главный архитектор Александр Ложкин и вице-мэр Анна Терешкова — представили концепцию развития территории.

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Военный городок пойдет под комплексное развитие территорий

 Концепция предполагает, во-первых, разработку мастер-плана, который определит, где и что будет, какой объем жилой застройки возможен,  рассказывал Александр Ложкин.  Во-вторых, создание единого оператора, которому будут переданы все участки. Жилищное строительство возможно, но это строго регламентированное строительство под контролем государства. Мастер-план должен обеспечить соблюдение всех требований, потому что ни один памятник не может быть снесен по умолчанию.

Вместе с жилой застройкой концепция развития территории, по замыслу ее авторов, предполагала размещение музейного кластера: исторический парк, многофункциональный культурный центр, музей Сибири, военно-инженерный музей, военно-исторический музей, музей связи, музей спорта, центр искусств с выставочным манежем, церковь, центр хранения и реставрации музейных коллекций Новосибирской области.

Кроме того, в мэрии отмечали, что в Военном городке формируется спортивный кластер: построен фехтовальный центр, реконструируется бассейн, центр экстремальных видов спорта. На территории планировалось создать Дом спорта, специализированный спортивный центр для людей с ограниченными возможностями, специализированные школы, открытые площадки.

Третья составляющая проекта развития площадки, предложенная мэрией,  территория знаний, предполагающая строительство детских образовательных учреждений, в том числе специализированных, ориентированных на историю, археологию, военно-патриотическое воспитание.

Кроме того, в мэрии не исключали и инновационную составляющую развития территории  создание бизнес-инкубаторов, технопарков, выставочных пространств.

 

Ранее редакция сообщала о начале инвентаризации в Новосибирске бесхозных памятников.

Фото сообщества «Военный городок №17 (№1)» ВКонтакте

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Рубрики : Власть Культура История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : памятник истории военный городок


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