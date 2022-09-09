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Банк «Левобережный» выдает ипотеку на строительство дома

  • 09/09/2022, 13:06
Если вы хотите дом, обустроенный по вашему вкусу с индивидуальными планировками, то вы можете взять кредит на его строительство на выгодных условиях.

новости бизнесаПостроить жилой дом можно в рамках сельской, льготной, семейной ипотеки, ИТ-ипотеки и продукта «Индивидуальный». Кредит выдается на строительство жилого дома с одновременным приобретением земельного участка. Для возведения жилья нужно выбрать компанию из широкого списка аккредитованных банком подрядных компаний. Срок строительства – 2 года с даты оформления кредитного договора. При этом банк будет выдавать деньги не частями – он выдаст вам всю сумму кредита в полном объеме после регистрации ипотеки на земельный участок.

Сумма кредита, срок, ставка и размер первоначального взноса определяются в соответствии с выбранной программой кредитования. Например, сельская ипотека выдается под 3% годовых. Минимальный первоначальный взнос – от 10% совокупной стоимости земельного участка и цены договора подряда. Поручительство или дополнительный залог на период строительства предоставлять не нужно, что является большим преимуществом программы.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»:

  • г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5;
  • г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;
  • г. Красноярск, ул. Молокова, 60;
  • г. Кемерово, ул. Ноградская 16;
  • г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;
  • г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1;
  • г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;
  • г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;
  • г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Оставьте заявку на ипотеку на сайте или в BL-online, и специалист вам перезвонит.

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото: unsplash.com

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Регионы: Сибирь

Теги : ипотека на строительство дома ипотека


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