Банк «Левобережный» выдает ипотеку на строительство дома

Построить жилой дом можно в рамках сельской, льготной, семейной ипотеки, ИТ-ипотеки и продукта «Индивидуальный». Кредит выдается на строительство жилого дома с одновременным приобретением земельного участка. Для возведения жилья нужно выбрать компанию из широкого списка аккредитованных банком подрядных компаний. Срок строительства – 2 года с даты оформления кредитного договора. При этом банк будет выдавать деньги не частями – он выдаст вам всю сумму кредита в полном объеме после регистрации ипотеки на земельный участок.

Сумма кредита, срок, ставка и размер первоначального взноса определяются в соответствии с выбранной программой кредитования. Например, сельская ипотека выдается под 3% годовых. Минимальный первоначальный взнос – от 10% совокупной стоимости земельного участка и цены договора подряда. Поручительство или дополнительный залог на период строительства предоставлять не нужно, что является большим преимуществом программы.

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