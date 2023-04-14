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В Новосибирске катастрофически растет количество людей, страдающих ожирением

  • 14/04/2023, 14:48
Автор:
новосибирцы толстеют
Показатель выше среднероссийского в 1,5 раза.

В 2021 году в Новосибирской области показатель впервые выявленного ожирения составлял 409,9 случаев на 100 тысяч населения, в то же время в России — 262,2 случая на 100 тысяч человек. В прошлом году этот показатель в области значительно вырос и составил уже 527,7 случаев на 100 тысяч жителей, сообщает региональный Минздрав.

Ожирение – это хроническое заболевание со множеством опасных осложнений: болезни печени, сахарный диабет II типа, инфаркт, инсульт, остеоартроз, рак. 90% всех случаев ожирения связаны с избытком калорий. Если организм сжигает меньше килокалорий, чем получает ؅— излишки копятся.

Эксперты призывают не считать количество употребленных калорий, а обращать внимание на качество еды, время приема пищи и сочетание продуктов. Об энергетической ценности продуктов достаточно иметь общее представление (одно пирожное – 500 ккал, огурец – 15 ккал).

При этом ежедневный рацион должен был сбалансированным: 30% жиров, 15% белков и 55% углеводов.

Кроме того, немаловажно значение и распределение ккал в течение дня: на завтрак и ужин – по 20–25%, в обед – 40%, остальное – перекусы.

Также сохранить здоровье помогают физическая активность и полноценный сон — за 8 часов сна организм тратит 300 ккал. А вот недосып замедляет метаболизм и снижает выработку гормона сытости.

Ранее редакция сообщала, что проживание на высоких и низких этажах опасно для здоровья.  

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская обалсть

Теги : статистика ожирение Минздрав НСО здоровье


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