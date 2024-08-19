Банк оштрафовали за выбивание у жительницы Новосибирска долга ее умершего сына

В Новосибирской области оштрафовали крупный банк за то, что его сотрудник выбивал с женщины долг ее умершего сына.

Специалисты УФССП выяснили, что сотруднику банка поступило дело о просроченной задолженности умершего клиента. До вступления в наследство матери покойного, банкир пришел к ней домой и потребовал оплатить долг сына. Женщина объяснила, что еще не вступила в права наследования, однако, тот оставил в ее двери уведомление с указанием срока оплаты «просрочки».

На этом сотрудник банка не остановился — он оккупировал сибирячку телефонными звонками и требовал оплатить долг сына, угрожал судами. Кроме того, к работе по взысканию банкир подключил коллекторов, чтобы те оказали воздействие на маму умершего должника.

В ходе проверки служба судебных приставов выявили ряд нарушений со стороны сотрудника финансовой организации.

— Сотрудник банка взаимодействовал с гражданкой, которая не была должником. При этом заемщик не давал согласия на взаимодействие с третьими лицами. Кроме того, сотрудник банка разгласил третьим лицам сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Он ввел потерпевшую в заблуждение относительно правовой природы неисполненного обязательства, а также действовал недобросовестно и неразумно. Сотрудник банка направил уведомление со словами о смерти заемщика, которое несет в себе злоупотребление указанным правом, — сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков.

Банк признали виновным виновным и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске оштрафовали на 200 тысяч один из коммерческих банков за то, что его сотрудники изводили звонками инвалида-заемщика.